США обсудили с членами НАТО активность войск России на границе с Украиной
Представители США, Канады, Литвы, Польши и Великобритании обсудили якобы рост российской военной активности на границе с Украиной, говорится в сообщении на сайте Пентагона.
«Дестабилизирующие действия России подрывают деэскалацию напряженности, достигнутую благодаря соглашению при посредничестве ОБСЕ от 27 июля 2020 г.», — отметили в Пентагоне.
В ведомстве рассказали, что участники встречи подтвердили поддержку суверенитета, территориальной целостности и евроатлантических устремлений Украины. Также США и члены НАТО подтвердили готовность помочь Украине нарастить военный потенциал для сохранения территориальной целостности страны.
5 апреля представитель госдепартамента США Нед Прайс заявил, что переброска российских войск к границе с Украиной носит провокационный характер, США «попросили Россию представить объяснение этих провокаций» и выразили поддержку Украине.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что «российская армия передвигается на российской территории в тех направлениях, которые считает нужным». По его словам, это не должно ни у кого вызывать обеспокоенность. Песков добавил, что Россия не представляет угрозы ни для одной страны мира.