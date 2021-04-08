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США обсудили с членами НАТО активность войск России на границе с Украиной

Ведомости

Представители США, Канады, Литвы, Польши и Великобритании обсудили якобы рост российской военной активности на границе с Украиной, говорится в сообщении на сайте Пентагона.

«Дестабилизирующие действия России подрывают деэскалацию напряженности, достигнутую благодаря соглашению при посредничестве ОБСЕ от 27 июля 2020 г.», — отметили в Пентагоне.

В ведомстве рассказали, что участники встречи подтвердили поддержку суверенитета, территориальной целостности и евроатлантических устремлений Украины. Также США и члены НАТО подтвердили готовность помочь Украине нарастить военный потенциал для сохранения территориальной целостности страны.

5 апреля представитель госдепартамента США Нед Прайс заявил, что переброска российских войск к границе с Украиной носит провокационный характер, США «попросили Россию представить объяснение этих провокаций» и выразили поддержку Украине.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что «российская армия передвигается на российской территории в тех направлениях, которые считает нужным». По его словам, это не должно ни у кого вызывать обеспокоенность. Песков добавил, что Россия не представляет угрозы ни для одной страны мира.

Ранее по теме: Минобороны объяснило переброску войск к границе Украины контрольными проверками

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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