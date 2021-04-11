Песков: в послании Путина может пойти речь о системных мерах поддержки
Президент России Владимир Путин свое послание Федеральному собранию, оглашение которого состоится 21 апреля, вероятно, посвятит выходу из кризиса и системным мерам поддержки, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 1».
По словам Пескова, России, которая находится на этапе выхода из кризиса, необходимо «не просто компенсировать проседание, которое имело место, а переходить к развитию».
«Очевидно, что так или иначе об этом пойдет речь в послании. Какие-то системные меры поддержки – президент всегда традиционно об этом говорит. Я думаю, нельзя исключать, что будет это и в этом году», — заявил он.
Послание Путина, добавил Песков, «так или иначе будет постковидным».
Ранее Песков сообщил, что Владимир Путин выступит с посланием Федеральному собранию 21 апреля. Он рассказал, что мероприятие планируется провести в очном формате. Прошлогоднее обращение Путина к Федеральному собранию состоялось 15 января в Центральном выставочном зале «Манеж». Оно длилось 1 час 13 минут. В ходе выступления президент, в частности, предложил внести поправки в Конституцию, которые в итоге были приняты летом 2020 г.