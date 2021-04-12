Путин освободил от должности первого замдиректора ФСИН Рудого
Президент России Владимир Путин освободил от должности первого заместителя директора ФСИН, генерал-лейтенанта внутренней службы Анатолия Рудого. Об этом говорится в указе президента, который опубликован на портале нормативной правовой информации.
Указ вступил в силу 12 апреля.
Рудый занимал должность первого замдиректора ФСИН с 2014 г. С февраля 1994 г. по октябрь 2012 г. проходил службу на различных должностях в государственной фельдъегерской службе. В 2003 г. окончил РАНХиГС. Специальное звание генерал-лейтенант внутренней службы ему было присвоено указом президента России в 2013 г.
Рудый закончил Горьковское высшее зенитно-ракетное командное училище противовоздушной обороны в 1988 г., после этого до 1994 г. служил в вооруженных силах.
В середине марта 2020 г. Путин освободил от должности заместителя директора ФСИН Валерия Максименко, который курировал хозяйственное направление, занимался организацией строительства, реконструкции и ремонта. В конце ноября Максименко был задержан, а затем арестован по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК).