Путин освободил от должности первого замдиректора ФСИН Рудого

Рудый занимал должность первого замдиректора ФСИН с 2014 г. С февраля 1994 г. по октябрь 2012 г. проходил службу на различных должностях в государственной фельдъегерской службе. В 2003 г. окончил РАНХиГС. Специальное звание генерал-лейтенант внутренней службы ему было присвоено указом президента России в 2013 г.