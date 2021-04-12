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Путин освободил от должности первого замдиректора ФСИН Рудого

Ведомости

Президент России Владимир Путин освободил от должности первого заместителя директора ФСИН, генерал-лейтенанта внутренней службы Анатолия Рудого. Об этом говорится в указе президента, который опубликован на портале нормативной правовой информации. 

Указ вступил в силу 12 апреля. 

Рудый занимал должность первого замдиректора ФСИН с 2014 г. С февраля 1994 г. по октябрь 2012 г. проходил службу на различных должностях в государственной фельдъегерской службе. В 2003 г. окончил РАНХиГС. Специальное звание генерал-лейтенант внутренней службы ему было присвоено указом президента России в 2013 г. 

Рудый закончил Горьковское высшее зенитно-ракетное командное училище противовоздушной обороны в 1988 г., после этого до 1994 г. служил в вооруженных силах. 

В середине марта 2020 г. Путин освободил от должности заместителя директора ФСИН Валерия Максименко, который курировал хозяйственное направление, занимался организацией строительства, реконструкции и ремонта. В конце ноября Максименко был задержан, а затем арестован по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных