В Кремле прокомментировали предложение Байдена лично встретиться с Путиным
Предложение президента США Джо Байдена провести личную встречу с президентом России Владимиром Путиным изучается, тема встречи будет обсуждаться по дипломатическим каналам, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Пока преждевременно говорить об этой встрече в плане конкретики. Это новое предложение и оно будет изучаться, будет проводиться анализ и изучаться, после этого уже можно будет [говорить]. Тем более что лидеры условились, что тема такой встречи будет обсуждаться далее уже по дипломатическим каналам», — рассказал Песков.
По его словам, президенты в ходе встречи могут затронуть вопросы, «которые представляют взаимные интересы, в обсуждении которых стороны заинтересованы». На вопрос, принял ли Путин предложение Байдена о встрече, Песков ответил: «Это новое предложение, оно будет прорабатываться и изучаться».
Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что подготовка к встрече Путина и Байдена находится в компетенции администрации президента. Российский МИД начал делать свою часть работы по подготовке встречи.
Вечером 13 апреля Байден провел телефонный разговор с Путиным, в ходе которого предложил российскому президенту обсудить весь спектр российско-американских отношений в ходе саммита, который можно будет организовать в третьей стране в ближайшие месяцы. Кроме того, главы государств обсудили ряд региональных и глобальных вопросов, в том числе намерение США и России продолжить диалог по стратегической стабильности и контролю над вооружениями.