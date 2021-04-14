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В Кремле прокомментировали предложение Байдена лично встретиться с Путиным

Ведомости

Предложение президента США Джо Байдена провести личную встречу с президентом России Владимиром Путиным изучается, тема встречи будет обсуждаться по дипломатическим каналам, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Пока преждевременно говорить об этой встрече в плане конкретики. Это новое предложение и оно будет изучаться, будет проводиться анализ и изучаться, после этого уже можно будет [говорить]. Тем более что лидеры условились, что тема такой встречи будет обсуждаться далее уже по дипломатическим каналам», — рассказал Песков.

По его словам, президенты в ходе встречи могут затронуть вопросы, «которые представляют взаимные интересы, в обсуждении которых стороны заинтересованы». На вопрос, принял ли Путин предложение Байдена о встрече, Песков ответил: «Это новое предложение, оно будет прорабатываться и изучаться».

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что подготовка к встрече Путина и Байдена находится в компетенции администрации президента. Российский МИД начал делать свою часть работы по подготовке встречи.

Вечером 13 апреля Байден провел телефонный разговор с Путиным, в ходе которого предложил российскому президенту обсудить весь спектр российско-американских отношений в ходе саммита, который можно будет организовать в третьей стране в ближайшие месяцы. Кроме того, главы государств обсудили ряд региональных и глобальных вопросов, в том числе намерение США и России продолжить диалог по стратегической стабильности и контролю над вооружениями.

Ранее по теме: Байден и Путин обсудили Украину

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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