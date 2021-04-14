В Кремле прокомментировали предложение Байдена лично встретиться с Путиным

«Пока преждевременно говорить об этой встрече в плане конкретики. Это новое предложение и оно будет изучаться, будет проводиться анализ и изучаться, после этого уже можно будет [говорить]. Тем более что лидеры условились, что тема такой встречи будет обсуждаться далее уже по дипломатическим каналам», — рассказал Песков.