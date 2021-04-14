Лавров выразил председателю ОБСЕ обеспокоенность эскалацией конфликта на Украине
Глава МИД России Сергей Лавров выразил обеспокоенность эскалацией конфликта на Украине в разговоре с председателем ОБСЕ, главой МИД Швеции Анн Линде, говорится на сайте МИД.
«Основное внимание было уделено ситуации на юго-востоке Украины. С российской стороны выражена обеспокоенность эскалацией конфликта, вызванной переброской Киевом личного состава и вооружений к линии соприкосновения, а также ставшими регулярными обстрелами ВСУ пригородов Донецка и Луганска», — говорится в сообщении.
Лавров подтвердил, что Москва заинтересована в решении конфликта исключительно мирным путем на основе Минских договоренностей. Он добавил, что все стороны конфликта должны неукоснительно соблюдать режим прекращения огня, согласованный в июле 2020 года. Лавров выразил надежду, что Швеция как председатель ОБСЕ добьется от Киева выполнения обязательств по урегулированию конфликта, в том числе решения гуманитарных проблем ЛНР и ДНР.
Эскалация вооруженного конфликта на линии соприкосновения в Донбассе началась в феврале. 26 марта в результате обстрела около города Шумы погибли четверо украинских солдат. 1 апреля главнокомандующий украинской армии Руслан Хомчак заявил, что Россия наращивает присутствие войск вблизи границы в Ростовской, Брянской, Воронежской областях и Крыму.
Позже глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что ситуация на линии соприкосновения в Донбассе ухудшается. По его словам, количество техники и личного состава, стянутых Украиной к линии соприкосновения, говорит о готовности Киева к возобновлению полномасштабных боевых действий.