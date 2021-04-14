Лавров выразил председателю ОБСЕ обеспокоенность эскалацией конфликта на Украине

Лавров подтвердил, что Москва заинтересована в решении конфликта исключительно мирным путем на основе Минских договоренностей. Он добавил, что все стороны конфликта должны неукоснительно соблюдать режим прекращения огня, согласованный в июле 2020 года. Лавров выразил надежду, что Швеция как председатель ОБСЕ добьется от Киева выполнения обязательств по урегулированию конфликта, в том числе решения гуманитарных проблем ЛНР и ДНР.