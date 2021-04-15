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Посол предложил вернуть Украине ядерный статус

Ведомости

Посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что, если Киев не может вступить в НАТО, то ему, возможно, придется подумать о возвращении ядерного статуса ради собственной защиты.

«Либо мы являемся частью такого альянса, как НАТО, и мы также помогаем сделать Европу сильнее, чтобы Европа стала более уверенной в себе, либо у нас есть только один вариант: вооружиться, возможно, снова подумать о ядерном статусе. Как еще мы можем гарантировать свою защиту?», – сказал Мельник в интервью, опубликованном немецкой радиостанцией Deutschlandfunk.

По его словам, в настоящее время в Крыму и на границе с Украиной находится около 40 тыс. российских военных. Предполагается, что это число увеличится до 110 тыс., что сопоставимо с половиной украинской армии. «Мы имеем дело с самыми массовыми перемещениями войск в России со времен Второй мировой войны», – подчеркнул посол. «Это вполне реальные военные приготовления к новому военному нападению на Украину», – объяснил он, отметив, что единственным способом избежать этого является вступление Украины в НАТО.

6 апреля в ходе телефонной беседы с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом президент Украины Владимир Зеленский назвал вступление страны в североатлантический альянс единственным путем к завершению конфликта в Донбассе. Он также информировал западного коллегу об ухудшении ситуации в обозначенном регионе и обвинил Россию в стягивании войск к границам Украины.

В США, комментируя инициативу Киева, заявили, что поддерживают его, однако подчеркнули, что окончательное решение находится в компетенции руководства НАТО. 

Ранее по теме: Зеленский назвал членство в НАТО единственным путем к миру в Донбассе

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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