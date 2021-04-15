Посол предложил вернуть Украине ядерный статус

По его словам, в настоящее время в Крыму и на границе с Украиной находится около 40 тыс. российских военных. Предполагается, что это число увеличится до 110 тыс., что сопоставимо с половиной украинской армии. «Мы имеем дело с самыми массовыми перемещениями войск в России со времен Второй мировой войны», – подчеркнул посол. «Это вполне реальные военные приготовления к новому военному нападению на Украину», – объяснил он, отметив, что единственным способом избежать этого является вступление Украины в НАТО.