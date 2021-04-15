Посол предложил вернуть Украине ядерный статус
Посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что, если Киев не может вступить в НАТО, то ему, возможно, придется подумать о возвращении ядерного статуса ради собственной защиты.
«Либо мы являемся частью такого альянса, как НАТО, и мы также помогаем сделать Европу сильнее, чтобы Европа стала более уверенной в себе, либо у нас есть только один вариант: вооружиться, возможно, снова подумать о ядерном статусе. Как еще мы можем гарантировать свою защиту?», – сказал Мельник в интервью, опубликованном немецкой радиостанцией Deutschlandfunk.
По его словам, в настоящее время в Крыму и на границе с Украиной находится около 40 тыс. российских военных. Предполагается, что это число увеличится до 110 тыс., что сопоставимо с половиной украинской армии. «Мы имеем дело с самыми массовыми перемещениями войск в России со времен Второй мировой войны», – подчеркнул посол. «Это вполне реальные военные приготовления к новому военному нападению на Украину», – объяснил он, отметив, что единственным способом избежать этого является вступление Украины в НАТО.
6 апреля в ходе телефонной беседы с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом президент Украины Владимир Зеленский назвал вступление страны в североатлантический альянс единственным путем к завершению конфликта в Донбассе. Он также информировал западного коллегу об ухудшении ситуации в обозначенном регионе и обвинил Россию в стягивании войск к границам Украины.
В США, комментируя инициативу Киева, заявили, что поддерживают его, однако подчеркнули, что окончательное решение находится в компетенции руководства НАТО.