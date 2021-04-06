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Зеленский назвал членство в НАТО единственным путем к миру в Донбассе

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом заявил, что вступление Украины в альянс является единственным путем к окончанию конфликта в Донбассе, сообщается на сайте украинского президента.

«Мы стремимся к реформированию нашей армии и оборонного сектора, но одними реформами Россию не остановить. НАТО – это единственный путь к окончанию войны на Донбассе. ПДЧ (план действия по членству. — прим.) станет настоящим сигналом для РФ», — сказал Зеленский. По его словам, ПДЧ является наиболее актуальным вопросом в отношениях Украины и НАТО.

Зеленский также информировал Столтенберга об ухудшении ситуации с безопасностью в Донбассе и о том, что Россия якобы стягивает войска к границам Украины, повышая готовность к наступательным действиям.

Ранее США попросили Москву объяснить «провокации» на границе с Украиной, заявил официальный представитель Госдепа Нед Прайс. Он добавил, что США рассматривают действия России, такие, как «наращивание сил у границы с Украиной», как эскалацию.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Россия не представляет угрозы ни для одной страны мира. На вопрос, почему российские войска передвигаются по Ростовской области с заклеенными номерами и не заблудятся ли они, как в 2014 г., Песков ответил: «Никто не блуждал и не блуждает, и российская армия передвигается на российской территории в тех направлениях, которые считает нужным, и в том виде, в котором считает нужным, для обеспечения надежной безопасности нашей страны».

В конце марта Зеленский утвердил национальную стратегию военной безопасности. Документ предполагает меры по усилению интеграции с НАТО для дальнейшего членства в ней.

Ранее по теме: США попросили Россию объяснить «провокации» у границы с Украиной

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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