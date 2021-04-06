Зеленский назвал членство в НАТО единственным путем к миру в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом заявил, что вступление Украины в альянс является единственным путем к окончанию конфликта в Донбассе, сообщается на сайте украинского президента.
«Мы стремимся к реформированию нашей армии и оборонного сектора, но одними реформами Россию не остановить. НАТО – это единственный путь к окончанию войны на Донбассе. ПДЧ (план действия по членству. — прим.) станет настоящим сигналом для РФ», — сказал Зеленский. По его словам, ПДЧ является наиболее актуальным вопросом в отношениях Украины и НАТО.
Зеленский также информировал Столтенберга об ухудшении ситуации с безопасностью в Донбассе и о том, что Россия якобы стягивает войска к границам Украины, повышая готовность к наступательным действиям.
Ранее США попросили Москву объяснить «провокации» на границе с Украиной, заявил официальный представитель Госдепа Нед Прайс. Он добавил, что США рассматривают действия России, такие, как «наращивание сил у границы с Украиной», как эскалацию.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Россия не представляет угрозы ни для одной страны мира. На вопрос, почему российские войска передвигаются по Ростовской области с заклеенными номерами и не заблудятся ли они, как в 2014 г., Песков ответил: «Никто не блуждал и не блуждает, и российская армия передвигается на российской территории в тех направлениях, которые считает нужным, и в том виде, в котором считает нужным, для обеспечения надежной безопасности нашей страны».
В конце марта Зеленский утвердил национальную стратегию военной безопасности. Документ предполагает меры по усилению интеграции с НАТО для дальнейшего членства в ней.