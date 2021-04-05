США попросили Россию объяснить «провокации» у границы с Украиной
США попросили Москву объяснить «провокации» на границе с Украиной, заявил официальный представитель Госдепа Нед Прайс на брифинге, передает «РИА Новости».
Он добавил, что США рассматривают действия России, такие как «наращивание сил у границы с Украиной», как эскалацию. «Что наиболее важно, мы дали понять напрямую нашим украинским партнерам, а также России, что мы поддерживаем Украину перед лицом этого запугивания и агрессии», — отметил Прайс.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия не представляет угрозы ни для одной страны мира. На вопрос, почему российские войска передвигаются по Ростовской области с заклеенными номерами и не заблудятся ли они, как в 2014 г., Песков ответил: «Никто не блуждал и не блуждает, и российская армия передвигается на российской территории в тех направлениях, которые считает нужным, и в том виде, в котором считает нужным, для обеспечения надежной безопасности нашей страны». Он подчеркнул, что это не должно вызывать обеспокоенность.
По его словам, Москва и Киев могут вскоре дойти до того, что разорвут все отношения, которые пока еще сохраняются. Так он прокомментировал информацию об утверждении украинским лидером Владимиром Зеленским санкций против российских компаний и ведомств, включая Россотрудничество.
4 апреля Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины о санкциях против Россотрудничества, компании «Волга-Днепр» и еще 77 организаций из России, Польши, ОАЭ, Швейцарии и Эстонии.