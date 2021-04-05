США попросили Россию объяснить «провокации» у границы с Украиной

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия не представляет угрозы ни для одной страны мира. На вопрос, почему российские войска передвигаются по Ростовской области с заклеенными номерами и не заблудятся ли они, как в 2014 г., Песков ответил: «Никто не блуждал и не блуждает, и российская армия передвигается на российской территории в тех направлениях, которые считает нужным, и в том виде, в котором считает нужным, для обеспечения надежной безопасности нашей страны». Он подчеркнул, что это не должно вызывать обеспокоенность.