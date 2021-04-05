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США попросили Россию объяснить «провокации» у границы с Украиной

Ведомости

США попросили Москву объяснить «провокации» на границе с Украиной, заявил официальный представитель Госдепа Нед Прайс на брифинге, передает «РИА Новости».

Он добавил, что США рассматривают действия России, такие как «наращивание сил у границы с Украиной», как эскалацию. «Что наиболее важно, мы дали понять напрямую нашим украинским партнерам, а также России, что мы поддерживаем Украину перед лицом этого запугивания и агрессии», — отметил Прайс.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия не представляет угрозы ни для одной страны мира. На вопрос, почему российские войска передвигаются по Ростовской области с заклеенными номерами и не заблудятся ли они, как в 2014 г., Песков ответил: «Никто не блуждал и не блуждает, и российская армия передвигается на российской территории в тех направлениях, которые считает нужным, и в том виде, в котором считает нужным, для обеспечения надежной безопасности нашей страны». Он подчеркнул, что это не должно вызывать обеспокоенность.

По его словам, Москва и Киев могут вскоре дойти до того, что разорвут все отношения, которые пока еще сохраняются. Так он прокомментировал информацию об утверждении украинским лидером Владимиром Зеленским санкций против российских компаний и ведомств, включая Россотрудничество.

4 апреля Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины о санкциях против Россотрудничества, компании «Волга-Днепр» и еще 77 организаций из России, Польши, ОАЭ, Швейцарии и Эстонии.

Ранее по теме: Кремль выразил сожаление из-за возможного разрыва всех отношений с Украиной

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных