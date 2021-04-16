Китай назвал «мерами гегемона» новые санкции США против России
Введенные США санкции против России представляют собой «меры гегемона», которые не поддерживаются мировым сообществом, заявил в ходе брифинга официальный представитель министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь.
«Новые санкции США против России — однобокие меры гегемона, против которых выступает все мировое сообщество», — заявил он (цитата по ТАСС).
Вчера президент США Джо Байден подписал указ о введении новых санкций в отношении российского госдолга. В соответствии с ними ряд категорий иностранных инвесторов не смогут совершать отдельные операции с государственными облигациями России. В американском минфине пояснили, что данный шаг был сделан для того, чтобы возложить на российское правительство издержки «за его неприемлемое поведение» и ограничить России возможность финансировать свою деятельность, включая «злонамеренные и разрушительные кибервозможности».
Кроме того, ограничительные меры были введены в отношении 32 российских юридических и физических лиц, якобы причастных к вмешательству в американские выборы и распространению дезинформации, десяти дипломатов, а также восьми физических и юридических лиц, связанных с российскими властями в Крыму. Кроме того, минфин США объявил об ограничениях в отношении шести российских технологических компаний по обвинению в поддержке киберпрограмм российских спецслужб.