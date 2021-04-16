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Китай назвал «мерами гегемона» новые санкции США против России

Ведомости

Введенные США санкции против России представляют собой «меры гегемона», которые не поддерживаются мировым сообществом, заявил в ходе брифинга официальный представитель министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь.

«Новые санкции США против России — однобокие меры гегемона, против которых выступает все мировое сообщество», — заявил он (цитата по ТАСС).

Вчера президент США Джо Байден подписал указ о введении новых санкций в отношении российского госдолга. В соответствии с ними ряд категорий иностранных инвесторов не смогут совершать отдельные операции с государственными облигациями России. В американском минфине пояснили, что данный шаг был сделан для того, чтобы возложить на российское правительство издержки «за его неприемлемое поведение» и ограничить России возможность финансировать свою деятельность, включая «злонамеренные и разрушительные кибервозможности».

Кроме того, ограничительные меры были введены в отношении 32 российских юридических и физических лиц, якобы причастных к вмешательству в американские выборы и распространению дезинформации, десяти дипломатов, а также восьми физических и юридических лиц, связанных с российскими властями в Крыму. Кроме того, минфин США объявил об ограничениях в отношении шести российских технологических компаний по обвинению в поддержке киберпрограмм российских спецслужб.

Ранее по теме: Байден объяснил новые санкции США

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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