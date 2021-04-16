Байден объяснил новые санкции США

Президент отметил, что двум странам уже удавалось найти общий язык — например, продление договора СНВ-3 соответствовало и российским, и американским, и даже мировым интересам. Он также заявил, что настало «время для деэскалалции». Однако США продолжат поддерживать своих союзников в Европе, в том числе Украину, и будут отвечать на российские кибератаки и попытки «вмешиваться в нашу демократию», подчеркнул Байден. Отвечая на вопрос журналиста о «Северном потоке-2» Байден назвал проблему вокруг газопровода очень сложной и заявил, что всегда выступал против его строительства.