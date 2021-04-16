Байден объяснил новые санкции США
Президент США Джо Байден выступил с кратким заявлением после принятия очередных антироссийских санкций. Американский лидер кратко пересказал содержание его разговора с президентом России Владимиром Путиным, который охарактеризовал как «уважительный».
По словам Байдена, обе «великие силы» заинтересованы в «мирном будущем», а Вашингтон выступает против дальнейшей эскалации в отношениях. «Я мог бы пойти дальше, но США не заинтересованы в эскалации», — сказал Байден, комментируя введенные санкции. Американский президент подчеркнул важность прямых контактов с российским лидером для построения «эффективных отношений». По мнению Байдена, российско-американское сотрудничество в ряде сфер (проблемы Ирана и КНДР, пандемия коронавируса и изменение климата) возможно и отвечает интересам Вашингтона.
Президент отметил, что двум странам уже удавалось найти общий язык — например, продление договора СНВ-3 соответствовало и российским, и американским, и даже мировым интересам. Он также заявил, что настало «время для деэскалалции». Однако США продолжат поддерживать своих союзников в Европе, в том числе Украину, и будут отвечать на российские кибератаки и попытки «вмешиваться в нашу демократию», подчеркнул Байден. Отвечая на вопрос журналиста о «Северном потоке-2» Байден назвал проблему вокруг газопровода очень сложной и заявил, что всегда выступал против его строительства.
15 апреля Байден подписал указ о введении новых санкций, направленных против российского госдолга. Ограничительные меры также введены в отношении 32 юридических и физических лиц, якобы причастных к вмешательству в американские выборы и распространению дезинформации, 10 российских дипломатов, а также восьми физических и юридических лиц, связанных с российскими властями в Крыму. Кроме того, Минфин США объявил об ограничениях в отношении шести российских технологических компаний по обвинению в поддержке киберпрограмм российских спецслужб.