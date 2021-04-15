Новые санкции США не нанесут серьезного ущерба экономике России

Новые санкции США не нанесут серьезного ущерба экономике РоссииНо могут привести к переносу и даже отмене встречи президентов
Чрезвычайное антироссийское положение
Очередной пакет антироссийских санкций, принятый США 15 апреля, создает новый юридический механизм. Как следует из текста указа президента Джозефа Байдена, опубликованного на сайте Белого дома, в стране объявляется «чрезвычайное положение для устранения этой (российской. – «Ведомости») угрозы». Новые ограничения являются ответной мерой на вмешательство России в президентские выборы в США 2020 г. и на кибератаки, примером которой называют атаку на компанию SolarWinds.
Набор мер масштабный. Прежде всего под ударом оказался государственный долг России – финансовые институты США после 14 июня не смогут покупать на первичном рынке российский госдолг, номинированный в рублях. Симптоматично также, что США вышлют 10 российских дипломатов, которых подозревают в работе на российские разведслужбы. Ну и, разумеется, санкции затронут ряд российских юридических и физических лиц. Согласно информации на сайте минфина США, попавшие под санкции разделены на несколько категорий. Ограничения, в частности, вводятся против физических и юридических лиц, участвовавших в строительстве Крымского моста, лиц, причастных к «оккупации Крыма» и нарушениям прав человека. Несколько технологических компаний и госструктур, сотрудничающих с российскими спецслужбами, также попали под санкции. Согласно пресс-релизу, опубликованному на сайте американского минфина, все активы указанных лиц и компаний на территории США будут заблокированы. Блокировке подвергнутся также средства всех юридических лиц, в которых попавшие под санкции люди владеют долей более чем в 50%.
Несмотря на введение новых санкций, американские власти утверждают, что не собираются отказываться от диалога с Москвой. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил 15 апреля, что «США будут искать возможности для сотрудничества с Россией». Вашингтон, по замечанию Блинкена, заинтересован в установлении стабильных и предсказуемых отношений с Россией. По мнению США, введенные санкции не отменяют и намерения Байдена лично встретиться с российским президентом Владимиром Путиным. Как сообщил 15 апреля помощник президента по национальной безопасности Джейк Салливан, без российско-американского саммита отношения двух стран могут только ухудшиться. По словам Салливана, президент США оценивает ситуацию по России как «очень сложную» и потому намерен встретиться с Путиным, чтобы не допустить еще большей деградации в двусторонних отношениях.
Пострадают американские инвесторы
«Сегодня американские власти приняли очередные недружественные шаги, введя санкции в отношении российского государственного долга. В частности, ограничения для американских банков в части возможности их участия на первичном рынке наших государственных облигаций были расширены на рублевые ОФЗ. В структуре держателей ОФЗ превалируют отечественные инвесторы (более 80%), а приверженность благоразумной финансовой политике делает наши обязательства одними из самых надежных и низкорискованных в мире – спрос на них останется высоким, несмотря на административные ограничения. Тут скорее можно говорить об упущенной выгоде для американских финансовых институтов, против которых эти санкции и оказались направлены. У нас достаточно инструментов для укрепления стабильности – будем их использовать в случае необходимости. Это, например, касается графика проведения аукционов на первичном рынке. В целом приверженность благоразумному подходу к бюджетной и денежно-кредитной политике позволяет нам рассчитывать на укрепление стабильности на финансовых рынках в целом и долговом рынке в частности, несмотря на попытки административного вмешательства в рыночные механизмы со стороны отдельных стран». Антон Силуанов, министр финансов РФ
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ заявила, что Москва даст «решительный отпор и неотвратимый ответ» Вашингтону. Всю ответственность за ухудшение двусторонних отношений Захарова возложила на США. При этом российские власти не дали однозначного ответа, помешают ли санкции проведению саммита. Ранее, комментируя перспективу новых ограничений, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что окончательное решение по саммиту будут принимать лидеры обоих государств. «То, что <...> санкции никаким образом не будут способствовать такой встрече, – это однозначно. Мы осуждаем любые санкционные устремления, считаем их незаконными», – подчеркнул Песков, отметив, что Россия будет реагировать на ограничения по принципу взаимности.
По зову долга
Экономическая часть санкционного пакета, включающая запрет на покупку российских рублевых долговых бумаг, серьезных угроз отечественной экономике не несет, считают все опрошенные «Ведомостями» эксперты. Связано это в первую очередь с тем, что американским финансовым институтам нельзя будет покупать российские долговые бумаги только напрямую у Минфина, ЦБ и ФНБ. При этом инвесторы из США по-прежнему могут без проблем торговать ранее приобретенными российскими облигациями и покупать новые выпуски через посредников – офшорные фонды и компании. «По сути, запрет на иностранное участие в новых выпусках ОФЗ не представляет угрозы для финансовой стабильности России, поскольку государственный долг невелик (около 20% ВВП), а местные банки с активами в размере $1,5 трлн (100% ВВП) имеют балансовую способность поглощать аппетиты Минфина к размещению», – указывают в своем комментарии аналитики голландского банка ING.
Управляющий активами «БКС Мир инвестиций» Андрей Русецкий отмечает, что в отличие от 2014 и 2018 гг. сейчас российская экономика более подготовлена к подобным вызовам. «В качестве возможной реакции российские финансовые власти могут предпринять различные меры, в том числе запустить схемы размещения ОФЗ через российские банки, которые будут приобретать их с помощью механизма репо от Центрального банка, – объясняет он. – Минфин также может снизить объем заимствований на текущий год, так как цены на сырье способствуют этому».
Валютный рынок на новости об очередных санкциях отреагировал слабо. «Попытка отыграть сценарий ослабления рубля не удалась, – говорит начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом финанс» Георгий Ващенко. – Все, кто пытался спекулировать на геополитических факторах, проиграли. Доллар может вернуться в диапазон 74–76 руб. даже быстрее, чем ожидалось, – уже на следующей неделе».
Важно отметить, что сразу после официального объявления новых санкций ЦБ сообщил, что при необходимости «использует имеющиеся инструменты для сохранения финансовой стабильности», а Минфин – что решения о проведении новых аукционов по размещению ОФЗ на первичном рынке в ближайшие недели «будут приниматься с учетом рыночной конъюнктуры». Кроме того, в целях минимизации рисков вынужденных продаж госбумаг после 14 июня ведомство будет размещать только новые выпуски ценных бумаг и прекратит доразмещение выпусков, зарегистрированных ранее этой даты. При этом объем заимствований на текущий год будет сокращен на 875 млрд руб. за счет использования свободных остатков средств от исполнения бюджета прошлого года.
Компании и лица, попавшие под объявленные 15 апреля антироссийские санкции США
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ СЕКТОР
(официальная причина санкций – связь с российскими спецслужбами)
Технополис «Эра» (Минобороны России, Анапа, технополис)
НИИ «Спецвузавтоматика»
(Минобразования, Ростов-на-Дону, информбезопасность)
«Позитив текнолоджис» (Москва, частная компания, информбезопасность)
«Пасит» (Москва, частная компания, информбезопасность)
«Cистемные технологии» (Москва, частная компания, информбезопасность)
ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА
Алексей Громов, замруководителя администрации президента (официальная причина – вмешательство в выборы в США)
Леонид Рыженкин, гендиректор компании «Мостотрест» (официальная причина – строительство Крымского моста)
Лариса Кулинич, министр имущественных и земельных отношений Республики Крым (официальная причина – «оккупация» Крыма)
Павел Каранда, министр внутренних дел Республики Крым (официальная причина –
«оккупация» Крыма)
Леонид Михальчук – начальник УФСБ по Республике Крым (официальная причина – «оккупация» Крыма)
Владимир Терентьев – начальник управления СКР по Республике Крым (официальная причина – «оккупация» Крыма)
Константин Килимник, политконсультант (официальная причина – вмешательство в выборы в США)
СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОМПАНИИ
«Ленпромстройпроект» (официальная причина – строительство Крымского моста)
Управление строительства железной дороги Беркакит – Томмот – Якутск (официальная причина – строительство
Крымского моста)
МЕДИАРЕСУРСЫ
NewsFront, SouthFront, Фонд стратегической культуры, Inforos (официальная причина – вмешательство в выборы в США и связь с российскими спецслужбами)
«Сеть Евгения Пригожина в Африке» (официальная причина – вмешательство в выборы в США)
Фонд защиты национальных ценностей и Александр Малькевич
Ассоциация свободных исследований и международного сотрудничества и Петр Бычков, Юлия Афанасьева и Тарас Прибышин
ООО «Юниджет»
ООО «Транслогистик»
СИЗО-1 УФСИН Республики Крым (Симферополь, официальная причина – нарушение прав человека в Крыму)
Источник: министерство финансов США
По мнению аналитиков ING, сейчас главный вопрос – решат ли нерезиденты – держатели ОФЗ сбросить эти бумаги (как, например, это сделал JPMorgan). Большинство экспертов считает такой сценарий маловероятным. Но даже если некоторые участники рынка на это пойдут, спрос на российский госдолг все равно сохранится, уверен основатель Школы практического инвестирования Федор Сидоров. «Поскольку ОФЗ отличаются высокой доходностью на фоне других развивающихся рынков (в среднем 6–8%), постепенно интерес к отечественным бумагам вернется, – уверен эксперт. – Из всех возможных вариантов ограничений Вашингтон выбрал самый мягкий, так что снижение на рынке ОФЗ в результате введения новых санкций будет кратковременным и скоро ситуация восстановится».
Испытано в Иране
По словам программного директора РСМД Ивана Тимофеева, США приняли против России испытанные на Иране меры, угрожая блокировками всем компаниям, так или иначе связанным с российским правительством. Пока под санкциями оказались сравнительно небольшие компании, но в теории по такому механизму могут ввести ограничения и против гигантов вроде «Яндекса» и «Лаборатории Касперского», считает Тимофеев. Риски для крупных российских компаний существенно вырастают. В целом минфин США ввел новые секторальные санкции и оставил за собой право блокировать компании только за саму принадлежность к определенному сектору.
Что же касается ограничений против российского госдолга, то эти санкции в первую очередь повредят самим американцам, считает Тимофеев. Американские банки уйдут на вторичный рынок, а на первичном другие иностранцы получат конкурентные преимущества. «Мера неприятная, но для макроэкономической стабильности она большого значения все же не имеет», – считает эксперт.
А вот в политическом аспекте санкции, несомненно, говорят об ухудшении российско-американских отношений. Тимофеев отмечает, что Москва столкнулась не с «рутинными санкциями» по старым механизмам, а с новым масштабным указом. На такое российская сторона просто не может закрыть глаза. «Возможности локального перезапуска отношений в связи со сменой администрации [в США] исчерпаны», – считает Тимофеев. Это, в свою очередь, приведет к сближению России с КНР, а также к более жесткой позиции Москвы по Сирии и иранской ядерной сделке. Россию эти санкции «только озлобят, жестче зафиксировав текущий курс», резюмирует эксперт.
Как отмечает научный сотрудник Института США и Канады РАН Павел Кошкин, введенные санкции являются выражением американского прагматизма. Администрация Байдена допускает возможность диалога с Россией, однако все равно намерена проводить жесткую линию. «Это попытка играть на два поля. С одной стороны, в чем-то сотрудничаем, с другой стороны, в чем-то не согласны. В этом и есть вся позиция Байдена», – поясняет Кошкин. Сами санкции эксперт называет ожидаемыми и не считает, что их последствия будут сильно негативными. По мнению Кошкина, в дальнейшем Россия и США будут имитировать диалог, временами успешный, временами не очень. При этом введенные ограничения носят не только политический, но и экономический характер. Подобно ситуации с «Северным потоком – 2», Вашингтон продвигает свои экономические интересы с помощью санкций, считает Кошкин. Отмена саммита не соответствует российским интересам, но повод для жесткой риторики и бескомпромиссной позиции на переговорах у Москвы появился, резюмирует Кошкин.