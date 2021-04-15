Новые санкции США не нанесут серьезного ущерба экономике России

Пострадают американские инвесторы

«Сегодня американские власти приняли очередные недружественные шаги, введя санкции в отношении российского государственного долга. В частности, ограничения для американских банков в части возможности их участия на первичном рынке наших государственных облигаций были расширены на рублевые ОФЗ. В структуре держателей ОФЗ превалируют отечественные инвесторы (более 80%), а приверженность благоразумной финансовой политике делает наши обязательства одними из самых надежных и низкорискованных в мире – спрос на них останется высоким, несмотря на административные ограничения. Тут скорее можно говорить об упущенной выгоде для американских финансовых институтов, против которых эти санкции и оказались направлены. У нас достаточно инструментов для укрепления стабильности – будем их использовать в случае необходимости. Это, например, касается графика проведения аукционов на первичном рынке. В целом приверженность благоразумному подходу к бюджетной и денежно-кредитной политике позволяет нам рассчитывать на укрепление стабильности на финансовых рынках в целом и долговом рынке в частности, несмотря на попытки административного вмешательства в рыночные механизмы со стороны отдельных стран». Антон Силуанов, министр финансов РФ