В МИДе ответили на предложение запретить россиянам въезд в ЕС
Экс-президенту Эстонии Тоомасу Хендриксу Ильвесу стоит поговорить с главами Турции и Греции о важности туризма и российских туристов, заявил замглавы МИД России Александр Грушко в ответ на предложение Ильвеса временно запретить россиянам въезд в Евросоюз.
«Ему (Ильвесу. — Ред.) стоило бы поговорить с руководителями таких стран, как Турция и Греция, относительно важности туризма и его российского сегмента в частности», — сказал Грушко (цитата по «РИА Новости»).
18 апреля Ильвес предложил временно запретить поездки россиян в Евросоюз, кроме тех, которые вызваны чрезвычайными семейными обстоятельствами. По мнению экс-президента, это вызвано беспокойством за безопасность Европы. Министр иностранных дел Эстонии не поддержал предложение Ильвеса.
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш ранее выступил с заявлением, что у местных властей имеются улики, указывающие на причастность российской разведки ко взрыву на складе боеприпасов в деревне Врбетице на востоке страны в 2014 г., в результате которого погибли два человека. Впоследствии первый вице-премьер и врио главы МИД Чехии Ян Гамачек объявил о высылке из страны 18 российских дипломатов — сотрудников посольства России в Праге, которые, по данным спецслужб Чехии, являются сотрудниками Службы внешней разведки (СВР) и Главного разведывательного управления (ГРУ) России. В ответ на это российское Министерство иностранных дел объявило персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии в Москве и предписало им покинуть территорию страны 19 апреля.
Кремль с выводами чешских властей о причастности российской разведки к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице не согласился. Так, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал подобные заявления «провокационными и недружественными». В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что отказ Чехии от предоставления подробностей расследования взрыва в 2014 г. говорит о том, что обвинения Праги в адрес Москвы являются фейком.