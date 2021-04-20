В МИДе ответили на предложение запретить россиянам въезд в ЕС

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш ранее выступил с заявлением, что у местных властей имеются улики, указывающие на причастность российской разведки ко взрыву на складе боеприпасов в деревне Врбетице на востоке страны в 2014 г., в результате которого погибли два человека. Впоследствии первый вице-премьер и врио главы МИД Чехии Ян Гамачек объявил о высылке из страны 18 российских дипломатов — сотрудников посольства России в Праге, которые, по данным спецслужб Чехии, являются сотрудниками Службы внешней разведки (СВР) и Главного разведывательного управления (ГРУ) России. В ответ на это российское Министерство иностранных дел объявило персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии в Москве и предписало им покинуть территорию страны 19 апреля.