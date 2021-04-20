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В МИДе ответили на предложение запретить россиянам въезд в ЕС

Ведомости

Экс-президенту Эстонии Тоомасу Хендриксу Ильвесу стоит поговорить с главами Турции и Греции о важности туризма и российских туристов, заявил замглавы МИД России Александр Грушко в ответ на предложение Ильвеса временно запретить россиянам въезд в Евросоюз.

«Ему (Ильвесу. — Ред.) стоило бы поговорить с руководителями таких стран, как Турция и Греция, относительно важности туризма и его российского сегмента в частности», — сказал Грушко (цитата по «РИА Новости»).

18 апреля Ильвес предложил временно запретить поездки россиян в Евросоюз, кроме тех, которые вызваны чрезвычайными семейными обстоятельствами. По мнению экс-президента, это вызвано беспокойством за безопасность Европы. Министр иностранных дел Эстонии не поддержал предложение Ильвеса.

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш ранее выступил с заявлением, что у местных властей имеются улики, указывающие на причастность российской разведки ко взрыву на складе боеприпасов в деревне Врбетице на востоке страны в 2014 г., в результате которого погибли два человека. Впоследствии первый вице-премьер и врио главы МИД Чехии Ян Гамачек объявил о высылке из страны 18 российских дипломатов — сотрудников посольства России в Праге, которые, по данным спецслужб Чехии, являются сотрудниками Службы внешней разведки (СВР) и Главного разведывательного управления (ГРУ) России. В ответ на это российское Министерство иностранных дел объявило персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии в Москве и предписало им покинуть территорию страны 19 апреля.

Кремль с выводами чешских властей о причастности российской разведки к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице не согласился. Так, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал подобные заявления «провокационными и недружественными». В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что отказ Чехии от предоставления подробностей расследования взрыва в 2014 г. говорит о том, что обвинения Праги в адрес Москвы являются фейком.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных