СМИ узнали о планах Чехии объявить о новой высылке российских дипломатов
Власти Чехии 21 апреля объявят о новой высылке российских дипломатов из страны, сообщило издание Seznam Zpravy со ссылкой на источники.
В среду в должность министра иностранных дел вступит Якуб Кулханек. Также в этот день в МИД Чехии должна пройти встреча с послом России Александром Змеевским.
Первый вице-премьер, глава МВД и врио главы МИД Чехии Ян Гамачек сообщил, что послу вручат ноту протеста Чехии против российских действий по делу взрыва в Врбетице в 2014 г. По данным источников издания, после вступления в должность нового министра будет объявлено о новой высылке российских дипломатов. Мера не затронет посла России в Чехии.
Поводом для ухудшения отношений послужило заявление премьер-министра Чехии Андрея Бабиша о том, что у местных властей имеются улики, указывающие на причастность российской разведки к взрыву на складе боеприпасов в деревне Врбетице на востоке страны в 2014 г., в результате которого погибли два человека.
Позже генпрокурор страны Павел Земан заявил о том, что к взрыву причастны те же «российские оперативники», которые стояли за предполагаемым отравлением бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери. Российская сторона отрицает обвинения в причастности ее спецслужб к инциденту.
МИД Чехии выслал из страны 18 российских дипломатов. В ответ МИД России объявил «персонами нон грата» 20 дипломатов из Чехии и предписал им покинуть страну.