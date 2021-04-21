СМИ узнали о планах Чехии объявить о новой высылке российских дипломатов

Первый вице-премьер, глава МВД и врио главы МИД Чехии Ян Гамачек сообщил, что послу вручат ноту протеста Чехии против российских действий по делу взрыва в Врбетице в 2014 г. По данным источников издания, после вступления в должность нового министра будет объявлено о новой высылке российских дипломатов. Мера не затронет посла России в Чехии.