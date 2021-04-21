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СМИ узнали о планах Чехии объявить о новой высылке российских дипломатов

Ведомости

Власти Чехии 21 апреля объявят о новой высылке российских дипломатов из страны, сообщило издание Seznam Zpravy со ссылкой на источники.

В среду в должность министра иностранных дел вступит Якуб Кулханек. Также в этот день в МИД Чехии должна пройти встреча с послом России Александром Змеевским.

Первый вице-премьер, глава МВД и врио главы МИД Чехии Ян Гамачек сообщил, что послу вручат ноту протеста Чехии против российских действий по делу взрыва в Врбетице в 2014 г. По данным источников издания, после вступления в должность нового министра будет объявлено о новой высылке российских дипломатов. Мера не затронет посла России в Чехии.

Поводом для ухудшения отношений послужило заявление премьер-министра Чехии Андрея Бабиша о том, что у местных властей имеются улики, указывающие на причастность российской разведки к взрыву на складе боеприпасов в деревне Врбетице на востоке страны в 2014 г., в результате которого погибли два человека.

Позже генпрокурор страны Павел Земан заявил о том, что к взрыву причастны те же «российские оперативники», которые стояли за предполагаемым отравлением бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери. Российская сторона отрицает обвинения в причастности ее спецслужб к инциденту.

МИД Чехии выслал из страны 18 российских дипломатов. В ответ МИД России объявил «персонами нон грата» 20 дипломатов из Чехии и предписал им покинуть страну.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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