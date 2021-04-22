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Бывший глава МИД Украины ответил на слова Путина о «красной черте»

Ведомости

Президент России Владимир Путин не будет считаться с властями Украины и будет действовать жестко, заявил бывший глава МИД Украины Павел Климкин в своем аккаунте в Twitter.

«Выводы из обращения Путина: с нами он не будет считаться, сам будет устанавливать красные линии, будет действовать асимметрично и жестко. Поэтому не расслабляемся, готовность внутри (страны. — Ведомости) и помощь извне критически нужны», — отметил Климкин.

21 апреля в ходе послания Федеральному собранию Путин заявил: «Но надеюсь, что никому не придёт в голову перейти в отношении России так называемую красную черту. А где она будет проходить, это мы будем определять в каждом конкретном случае сами». Также президент сказал, что Россия хочет иметь добрые отношения со всеми странами, однако если кто-то намерен «сжечь или даже взорвать» мосты в отношениях с Москвой, ее ответ будет «асимметричным, быстрым и жестким».

Эскалация вооруженного конфликта на линии соприкосновения в Донбассе началась в феврале. 6 апреля президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом заявил об ухудшении ситуации с безопасностью в Донбассе и о том, что Россия якобы стягивает войска к границам Украины. Украинская армия в ответ объявила сборы на южных границах страны. 9 апреля Зеленский сообщил, что с начала года в Донбассе погибли 26 украинских военных.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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