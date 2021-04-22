Бывший глава МИД Украины ответил на слова Путина о «красной черте»
Президент России Владимир Путин не будет считаться с властями Украины и будет действовать жестко, заявил бывший глава МИД Украины Павел Климкин в своем аккаунте в Twitter.
«Выводы из обращения Путина: с нами он не будет считаться, сам будет устанавливать красные линии, будет действовать асимметрично и жестко. Поэтому не расслабляемся, готовность внутри (страны. — Ведомости) и помощь извне критически нужны», — отметил Климкин.
21 апреля в ходе послания Федеральному собранию Путин заявил: «Но надеюсь, что никому не придёт в голову перейти в отношении России так называемую красную черту. А где она будет проходить, это мы будем определять в каждом конкретном случае сами». Также президент сказал, что Россия хочет иметь добрые отношения со всеми странами, однако если кто-то намерен «сжечь или даже взорвать» мосты в отношениях с Москвой, ее ответ будет «асимметричным, быстрым и жестким».
Эскалация вооруженного конфликта на линии соприкосновения в Донбассе началась в феврале. 6 апреля президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом заявил об ухудшении ситуации с безопасностью в Донбассе и о том, что Россия якобы стягивает войска к границам Украины. Украинская армия в ответ объявила сборы на южных границах страны. 9 апреля Зеленский сообщил, что с начала года в Донбассе погибли 26 украинских военных.