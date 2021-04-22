Бывший глава МИД Украины ответил на слова Путина о «красной черте»

21 апреля в ходе послания Федеральному собранию Путин заявил: «Но надеюсь, что никому не придёт в голову перейти в отношении России так называемую красную черту. А где она будет проходить, это мы будем определять в каждом конкретном случае сами». Также президент сказал, что Россия хочет иметь добрые отношения со всеми странами, однако если кто-то намерен «сжечь или даже взорвать» мосты в отношениях с Москвой, ее ответ будет «асимметричным, быстрым и жестким».