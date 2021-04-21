Послание президента обошлось без упоминания жертв коронавируса

Этот вариант рассматривался незадолго до самого мероприятия. Однако в итоге минута молчания не была объявлена, но с чем это связано – собеседники сказать затруднились. «Ведомости» направили запрос пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову о том, правда ли планировалась минута молчания, на момент сдачи материала в печать он на запрос не ответил. Федеральный чиновник, участвовавший в подготовке послания, говорит, что этого и не было в плане мероприятия.