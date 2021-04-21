Послание президента обошлось без упоминания жертв коронавируса

Послание президента обошлось без упоминания жертв коронавирусаВладимир Путин рассказал о достижениях российской медицины
Во время президентского послания Федеральному собранию 21 апреля Владимиром Путиным должна была быть объявлена минута молчания по погибшим от коронавирусной инфекции, рассказали «Ведомостям» два собеседника, близких к администрации президента.
Этот вариант рассматривался незадолго до самого мероприятия. Однако в итоге минута молчания не была объявлена, но с чем это связано – собеседники сказать затруднились. «Ведомости» направили запрос пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову о том, правда ли планировалась минута молчания, на момент сдачи материала в печать он на запрос не ответил. Федеральный чиновник, участвовавший в подготовке послания, говорит, что этого и не было в плане мероприятия.
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