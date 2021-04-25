Пашинян подал в отставку, но продолжит исполнять обязанности премьера
Премьер-министр Армении Никол Пашинян подал в отставку для проведения досрочных парламентских выборов в республике. Об этом он объявил в ходе своего обращения к народу, передает «Sputnik Армения».
«Для реализации конституционных положений и роспуска парламента я сегодня подаю в отставку... Таким образом, полученную от гражданина власть мы возвращаем ему, чтобы он решил дальнейшую судьбу власти посредством свободных, справедливых и конкурентных выборов», — заявил он.
Внеочередные парламентские выборы в Армении состоятся 20 июня этого года. До этого момента Пашинян продолжит исполнять обязанности премьер-министра республики. Пашинян добавил, что его партия «Гражданский договор» примет участие в выборах, сам он снова станет кандидатом на пост премьера.
«Если народ решит, что я должен оставить пост премьера, то я выполню его желание. Если народ решит, что я должен оставаться премьером, то я выполню и это решение», — добавил он.