Путин наградил Жириновского орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени
Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении лидера ЛДПР Владимира Жириновского орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени, сообщается на сайте Кремля.
«За большой вклад в укрепление российской государственности, развитие парламентаризма и активную законотворческую деятельность наградить орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени Жириновского Владимира Вольфовича», — говорится в документе.
Сегодня Жириновскому исполняется 75 лет. Ранее лидера ЛДПР также награждали орденами «За заслуги перед Отечеством» II, III и IV степеней, а также орденом Александра Невского и орденом Почета.