Россия включит США в список недружественных государств
В России начали работу над формированием списка недружественных государств, в котором уже фигурируют США, рассказала официальный представитель российского МИДа Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 1».
«Список сейчас формируется... Как мы понимаем, вся история началась с очередного витка недружественных действий США... Как вы понимаете и как я могу это подтвердить, естественно, в списке фигурируют США», — цитирует ее ТАСС.
В пятницу президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым посольствам и консульствам стран, совершающих недружественные действия в отношении России, запретили принимать на работу людей, находящихся на российской территории, а уже заключенные трудовые договоры предписано разорвать.
Правительству России предписано составить перечень недружественных государств, определить число физлиц, которым разрешено находиться в России и с которыми можно заключать договоры, и обеспечить контроль соблюдения трудовых прав увольняемых из иностранных посольств и консульств россиян. Указ вступил в силу с момента подписания.