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Россия включит США в список недружественных государств

Ведомости

В России начали работу над формированием списка недружественных государств, в котором уже фигурируют США, рассказала официальный представитель российского МИДа Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 1».

«Список сейчас формируется... Как мы понимаем, вся история началась с очередного витка недружественных действий США... Как вы понимаете и как я могу это подтвердить, естественно, в списке фигурируют США», — цитирует ее ТАСС.

В пятницу президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым посольствам и консульствам стран, совершающих недружественные действия в отношении России, запретили принимать на работу людей, находящихся на российской территории, а уже заключенные трудовые договоры предписано разорвать.

Правительству России предписано составить перечень недружественных государств, определить число физлиц, которым разрешено находиться в России и с которыми можно заключать договоры, и обеспечить контроль соблюдения трудовых прав увольняемых из иностранных посольств и консульств россиян. Указ вступил в силу с момента подписания.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных