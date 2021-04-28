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В США прокомментировали ответ Москвы на санкции

Ведомости

Властям США предстоит провести «откровенный разговор» с российской стороной об ответе Москвы на американские санкции, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации США.

«Мы пока пытаемся понять в точности, каковы ее (России. — Прим. ред.) намерения», — сказали в Белом доме. По словам чиновника, такие беседы проходили ранее, еще несколько назначены на ближайшее время. Он отметил, что американские власти не хотят эскалации, но хотят показать России, «какую именно деятельность не хотят терпеть».

15 апреля президент США Джо Байден подписал указ о введении новых санкций, направленных против российского госдолга. Ограничительные меры также введены в отношении 32 юридических и физических лиц, якобы причастных к вмешательству в американские выборы и распространению дезинформации, десяти российских дипломатов, а также восьми физических и юридических лиц, связанных с российскими властями в Крыму.

В ответ МИД России запретил въезд главе ФБР Кристоферу Рэю, генпрокурору США Мэррику Гарланду, советнику президента США по внутренней политике Сьюзан Райс и ряду других сотрудников администрации президента. МИД также сообщил, что ограничит практику задействования посольством США краткосрочных командируемых по линии госдепартамента для обеспечения функционирования диппредставительств. Выдача им соответствующих виз будет сведена к минимуму: до 10 человек в год на основе взаимности, отмечалось в заявлении. Кроме того, Россия объявила о высылке десяти сотрудников дипмиссий США.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных