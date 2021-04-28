В США прокомментировали ответ Москвы на санкции
Властям США предстоит провести «откровенный разговор» с российской стороной об ответе Москвы на американские санкции, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации США.
«Мы пока пытаемся понять в точности, каковы ее (России. — Прим. ред.) намерения», — сказали в Белом доме. По словам чиновника, такие беседы проходили ранее, еще несколько назначены на ближайшее время. Он отметил, что американские власти не хотят эскалации, но хотят показать России, «какую именно деятельность не хотят терпеть».
15 апреля президент США Джо Байден подписал указ о введении новых санкций, направленных против российского госдолга. Ограничительные меры также введены в отношении 32 юридических и физических лиц, якобы причастных к вмешательству в американские выборы и распространению дезинформации, десяти российских дипломатов, а также восьми физических и юридических лиц, связанных с российскими властями в Крыму.
В ответ МИД России запретил въезд главе ФБР Кристоферу Рэю, генпрокурору США Мэррику Гарланду, советнику президента США по внутренней политике Сьюзан Райс и ряду других сотрудников администрации президента. МИД также сообщил, что ограничит практику задействования посольством США краткосрочных командируемых по линии госдепартамента для обеспечения функционирования диппредставительств. Выдача им соответствующих виз будет сведена к минимуму: до 10 человек в год на основе взаимности, отмечалось в заявлении. Кроме того, Россия объявила о высылке десяти сотрудников дипмиссий США.