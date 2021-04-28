Блинкен назвал условие диалога США с Россией

«Если он откажется от эскалации, тогда, я думаю, будут сферы, где мы сможем работать вместе на благо наших общих интересов. Например, в области стратегической стабильности. Если она (Россия. — Прим. ред.) выберет более предсказуемый и стабильный курс, все выигрывают от возможности говорить лицом к лицу», — сказал Блинкен. Он отметил, что примеры сотрудничества уже есть, в частности, продление договора СНВ-3 от 2010 г., чье действие оканчивалось в феврале этого года, до февраля 2026 г.