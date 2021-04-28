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Блинкен назвал условие диалога США с Россией

Ведомости

США смогут вести диалог с Россией, если ее президент Владимир Путин «откажется от эскалации», заявил госсекретарь США Энтони Блинкен телеканалу CNN. Текст его интервью опубликован на сайте госдепартамента.

«Если он откажется от эскалации, тогда, я думаю, будут сферы, где мы сможем работать вместе на благо наших общих интересов. Например, в области стратегической стабильности. Если она (Россия. — Прим. ред.) выберет более предсказуемый и стабильный курс, все выигрывают от возможности говорить лицом к лицу», — сказал Блинкен. Он отметил, что примеры сотрудничества уже есть, в частности, продление договора СНВ-3 от 2010 г., чье действие оканчивалось в феврале этого года, до февраля 2026 г.

Президент США Джо Байден 15 апреля подписал указ о введении новых санкций, направленных против российского госдолга. Ограничительные меры также введены в отношении 32 юридических и физических лиц, якобы причастных к вмешательству в американские выборы и распространению дезинформации, десяти российских дипломатов, а также восьми физических и юридических лиц, связанных с российскими властями в Крыму.

Россия в ответ запретила въезд главе ФБР Кристоферу Рэю, генпрокурору США Мэррику Гарланду, советнику президента США по внутренней политике Сьюзан Райс и ряду других сотрудников администрации президента, также ограничена практика краткосрочных командируемых по линии госдепартамента для обеспечения функционирования диппредставительств. Кроме того, Россия объявила о высылке десяти сотрудников дипмиссий США.

В то же время накануне объявления о санкциях США, в разгар обострения ситуации вокруг Украины Байден позвонил Путину с предложением о встрече. Американский лидер предложил обсудить весь спектр российско-американских отношений в ходе саммита, который можно будет организовать в третьей стране. Место и время не называется. В Кремле заявили, что она может пройти «в ближайшие недели» в «одной из европейских стран».

Ранее по теме: В Кремле сообщили, что встреча Путина и Байдена может пройти летом

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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