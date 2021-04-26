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В Кремле сообщили, что встреча Путина и Байдена может пройти летом

Ведомости

Президент России Владимир Путин и президент США Джо Байден могут провести встречу летом, точных дат пока нет, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Действительно, определенные предложения были озвучены, даты я подтвердить не могу, тем более, что пока никаких договоренной по датам нет. Речь действительно идет о, скажу в общем, летних месяцах, но дата не определена», — сказал Песков (цитата по «РИА Новости»). По его словам, рано говорить о месте проведения встречи Путина и Байдена, пока неизвестна ее дата.

13 апреля Байден и Путин провели телефонный разговор по инициативе Вашингтона. Американский лидер предложил российскому президенту обсудить весь спектр российско-американских отношений в ходе саммита, который можно будет организовать в третьей стране в ближайшие месяцы. Возможная дата такой встречи не называлась. Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что встреча глав России и США может пройти в июне.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных