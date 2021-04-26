В Кремле сообщили, что встреча Путина и Байдена может пройти летом

«Действительно, определенные предложения были озвучены, даты я подтвердить не могу, тем более, что пока никаких договоренной по датам нет. Речь действительно идет о, скажу в общем, летних месяцах, но дата не определена», — сказал Песков (цитата по «РИА Новости»). По его словам, рано говорить о месте проведения встречи Путина и Байдена, пока неизвестна ее дата.