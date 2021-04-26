В Кремле сообщили, что встреча Путина и Байдена может пройти летом
Президент России Владимир Путин и президент США Джо Байден могут провести встречу летом, точных дат пока нет, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Действительно, определенные предложения были озвучены, даты я подтвердить не могу, тем более, что пока никаких договоренной по датам нет. Речь действительно идет о, скажу в общем, летних месяцах, но дата не определена», — сказал Песков (цитата по «РИА Новости»). По его словам, рано говорить о месте проведения встречи Путина и Байдена, пока неизвестна ее дата.
13 апреля Байден и Путин провели телефонный разговор по инициативе Вашингтона. Американский лидер предложил российскому президенту обсудить весь спектр российско-американских отношений в ходе саммита, который можно будет организовать в третьей стране в ближайшие месяцы. Возможная дата такой встречи не называлась. Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что встреча глав России и США может пройти в июне.