Лавров заявил о отсутствии желания России «устраивать козни» Чехии

«У нас никогда не было никакого желания чешским коллегам устраивать козни какие-то. Зачем задавать эти склоки? Кто-то говорит: а вот русские разозлились на то, что этот болгарин собирался поставлять мины или боеприпасы на Украину. Слушайте, это настолько опять шизофреническое, у меня другого слова нет, понимание того, что происходит», — сказал Лавров, однако посетовал, что для взаимного ухудшения отношений «маховик запущен».