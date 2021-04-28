Лавров заявил о отсутствии желания России «устраивать козни» Чехии
Россия никогда не собиралась «устраивать козни» Чехии, обвинения в причастности к взрыву военных складов во Врбетице в 2014 г. являются «шизофреническими». Об этом заявил в интервью «РИА Новости» глава российского МИДа Сергей Лавров.
«У нас никогда не было никакого желания чешским коллегам устраивать козни какие-то. Зачем задавать эти склоки? Кто-то говорит: а вот русские разозлились на то, что этот болгарин собирался поставлять мины или боеприпасы на Украину. Слушайте, это настолько опять шизофреническое, у меня другого слова нет, понимание того, что происходит», — сказал Лавров, однако посетовал, что для взаимного ухудшения отношений «маховик запущен».
Дипломатический конфликт между Прагой и Москвой начался после заявления премьер-министра Чехии Андрея Бабиша о причастности российской разведки к взрыву на складе боеприпасов в деревне Врбетице на востоке страны в 2014 г., в результате которого погибли два человека. Позже глава правительства подтвердил, что данная версия является единственной, рассматриваемой следствием, несмотря на слова президента страны Милоша Земана о том, что есть версия и о неосторожном обращении с боеприпасами. Москва категорически отрицает причастность к взрывам во Врбетице.
После предъявления данных обвинений МИД Чехии выслал из страны 18 российских дипломатов. В ответ МИД России объявил персонами нон грата 20 дипломатов из Чехии и предписал им покинуть страну. 22 апреля МИД Чехии объявил, что сократит число дипломатов, работающих в российском посольстве в Праге, до числа чешских дипломатов в Москве. По состоянию на 22 апреля в пражском посольстве было 27 дипломатов и 67 сотрудников техперсонала, а в чешском в России — пять дипломатов и 19 технических служащих. МИД России обещал ответить на данное решение Праги.