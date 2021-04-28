Медведев назвал Навального политическим проходимцем

16 апреля прокуратура Москвы по поручению Генпрокуратуры подала иск о признании экстремистскими Фонд борьбы с коррупцией (ФБК; признан Минюстом НКО-иноагентом), ФЗПГ и движения «Штабы Навального». В ведомстве пояснили, что «под прикрытием либеральных лозунгов эти организации занимаются формированием условий для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации». После этого штабы объявили о приостановке работы и почистили свои страницы в соцсетях.