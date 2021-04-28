Медведев назвал Навального политическим проходимцем
Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев считает основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального политическим проходимцем, использующим заведомо ложные аргументы. Об этом он сказал в эфире VKLive на площадке «ВКонтакте».
«Я все равно считаю, что он политический проходимец, человек, который пытается выстроить свою политическую карьеру на абсолютно недобросовестной аргументации, использует заведомо ложные аргументы, и самое главное — пытается вовлечь в свою деструктивную деятельность большое количество людей, в том числе молодежь», — сказал Медведев.
Навальный вытаскивает молодых людей «на противодействие власти, подставляет их», а сам в этот момент «находится где-то в другом месте», подчеркнул Медведев. «Это противоправная позиция, она должна получать жесткий ответ со стороны государства. На такие случаи закрывать глаза нельзя, если речь идет о грубом нарушении закона», — добавил он.
Навальный отбывает наказание в исправительной колонии № 2 в Покрове после того, как 2 февраля Симоновский суд Москвы заменил его условный срок по делу «Ив Роше» от 2014 г. на реальный в связи с нарушением условий испытательного срока.
16 апреля прокуратура Москвы по поручению Генпрокуратуры подала иск о признании экстремистскими Фонд борьбы с коррупцией (ФБК; признан Минюстом НКО-иноагентом), ФЗПГ и движения «Штабы Навального». В ведомстве пояснили, что «под прикрытием либеральных лозунгов эти организации занимаются формированием условий для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации». После этого штабы объявили о приостановке работы и почистили свои страницы в соцсетях.