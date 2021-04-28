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Медведев назвал Навального политическим проходимцем

Ведомости

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев считает основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального политическим проходимцем, использующим заведомо ложные аргументы. Об этом он сказал в эфире VKLive на площадке «ВКонтакте».

«Я все равно считаю, что он политический проходимец, человек, который пытается выстроить свою политическую карьеру на абсолютно недобросовестной аргументации, использует заведомо ложные аргументы, и самое главное — пытается вовлечь в свою деструктивную деятельность большое количество людей, в том числе молодежь», — сказал Медведев.

Навальный вытаскивает молодых людей «на противодействие власти, подставляет их», а сам в этот момент «находится где-то в другом месте», подчеркнул Медведев. «Это противоправная позиция, она должна получать жесткий ответ со стороны государства. На такие случаи закрывать глаза нельзя, если речь идет о грубом нарушении закона», — добавил он.

Навальный отбывает наказание в исправительной колонии № 2 в Покрове после того, как 2 февраля Симоновский суд Москвы заменил его условный срок по делу «Ив Роше» от 2014 г. на реальный в связи с нарушением условий испытательного срока.

16 апреля прокуратура Москвы по поручению Генпрокуратуры подала иск о признании экстремистскими Фонд борьбы с коррупцией (ФБК; признан Минюстом НКО-иноагентом), ФЗПГ и движения «Штабы Навального». В ведомстве пояснили, что «под прикрытием либеральных лозунгов эти организации занимаются формированием условий для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации». После этого штабы объявили о приостановке работы и почистили свои страницы в соцсетях.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных