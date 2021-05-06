Зеленский пошутил о «русском присутствии» даже на его брифинге с Блинкеном
Президент Украины Владимир Зеленский отметил «русское присутствие» на пресс-конференции с госсекретарем США Энтони Блинкеном в четверг из-за русского синхронного перевода у иностранной журналистки. Трансляция мероприятия велась пресс-службой Офиса украинского лидера в Facebook.
Зеленский, говоривший на украинском, спросил по-английски у журналистки BBC, понимает ли она его слова. Та ответила, что у нее синхронный русский перевод и она понимает благодаря этому. «Русский перевод? Они здесь. Они везде», — ответил украинский президент.
Ранее сегодня Зеленский по итогам встречи с Блинкеном заявил, что пригласил президента США Джо Байдена на саммит так называемой «Крымской платформы» — формата, чьим назначением называется скоординированная международная работа по «деоккупации Крыма». Саммит «Крымской платформы» планируется провести в конце августа этого года, приурочив его к 30-й годовщине независимости страны.
В то же время Блинкен по итогам переговоров заявил, что, помимо внешней угрозы со стороны России, у Украины есть также внутренние — олигархи и коррупция. Борьба с этими явлениями, по мнению госсекретаря, определит возможность улучшения жизни украинцев в будущем.