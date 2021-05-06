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Зеленский пошутил о «русском присутствии» даже на его брифинге с Блинкеном

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский отметил «русское присутствие» на пресс-конференции с госсекретарем США Энтони Блинкеном в четверг из-за русского синхронного перевода у иностранной журналистки. Трансляция мероприятия велась пресс-службой Офиса украинского лидера в Facebook.

Зеленский, говоривший на украинском, спросил по-английски у журналистки BBC, понимает ли она его слова. Та ответила, что у нее синхронный русский перевод и она понимает благодаря этому. «Русский перевод? Они здесь. Они везде», — ответил украинский президент.

Ранее сегодня Зеленский по итогам встречи с Блинкеном заявил, что пригласил президента США Джо Байдена на саммит так называемой «Крымской платформы» — формата, чьим назначением называется скоординированная международная работа по «деоккупации Крыма». Саммит «Крымской платформы» планируется провести в конце августа этого года, приурочив его к 30-й годовщине независимости страны.

В то же время Блинкен по итогам переговоров заявил, что, помимо внешней угрозы со стороны России, у Украины есть также внутренние — олигархи и коррупция. Борьба с этими явлениями, по мнению госсекретаря, определит возможность улучшения жизни украинцев в будущем.

Ранее по теме: Блинкен назвал коррупцию и олигархов внутренними угрозами Украины

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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