Блинкен назвал коррупцию и олигархов внутренними угрозами Украины
Помимо внешней угрозы со стороны России, у Украины есть также внутренние угрозы — олигархи и коррупция, заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен в ходе пресс-конференции по итогам разговора с президентом республики Владимиром Зеленским. Трансляцию заседания вела пресс-служба главы государства в Facebook.
«Есть и внутренняя угроза — это коррупция и олигархи, мощные люди, которые преследуют собственные узкие интересы незаконными методами за счет народа Украины. Поэтому борьба с коррупцией — это один из ключевых вопросов для украинского народа и решающий для улучшения его жизни», — сказал представитель американской стороны.
Блинкен отметил, что они с Зеленским обсудили дальнейшие шаги Украины в борьбе с коррупцией в стране, а также меры по обеспечению целостности и независимости антикоррупционных органов и судебной власти. Также на повестке был вопрос о реформах в стране и ее евроатлантической направленности. Госсекретарь США заявил, что народ Украины хочет, чтобы законы исполнялись, а для этого необходимо искоренить коррупцию.
Блинкен заявил, что Вашингтон готов оказывать поддержку Киеву, поскольку Украина и США находятся на пути возобновления отношений. В контексте этого вопроса Зеленский выразил мнение, что для обеих стран 2021 год является «фундаментальным».