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Блинкен назвал коррупцию и олигархов внутренними угрозами Украины

Ведомости

Помимо внешней угрозы со стороны России, у Украины есть также внутренние угрозы — олигархи и коррупция, заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен в ходе пресс-конференции по итогам разговора с президентом республики Владимиром Зеленским. Трансляцию заседания вела пресс-служба главы государства в Facebook.

«Есть и внутренняя угроза — это коррупция и олигархи, мощные люди, которые преследуют собственные узкие интересы незаконными методами за счет народа Украины. Поэтому борьба с коррупцией — это один из ключевых вопросов для украинского народа и решающий для улучшения его жизни», — сказал представитель американской стороны.

Блинкен отметил, что они с Зеленским обсудили дальнейшие шаги Украины в борьбе с коррупцией в стране, а также меры по обеспечению целостности и независимости антикоррупционных органов и судебной власти. Также на повестке был вопрос о реформах в стране и ее евроатлантической направленности. Госсекретарь США заявил, что народ Украины хочет, чтобы законы исполнялись, а для этого необходимо искоренить коррупцию.

Блинкен заявил, что Вашингтон готов оказывать поддержку Киеву, поскольку Украина и США находятся на пути возобновления отношений. В контексте этого вопроса Зеленский выразил мнение, что для обеих стран 2021 год является «фундаментальным».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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