Блинкен назвал коррупцию и олигархов внутренними угрозами Украины

Блинкен отметил, что они с Зеленским обсудили дальнейшие шаги Украины в борьбе с коррупцией в стране, а также меры по обеспечению целостности и независимости антикоррупционных органов и судебной власти. Также на повестке был вопрос о реформах в стране и ее евроатлантической направленности. Госсекретарь США заявил, что народ Украины хочет, чтобы законы исполнялись, а для этого необходимо искоренить коррупцию.