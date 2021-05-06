Зеленский пригласил Байдена на саммит «Крымской платформы» на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский пригласил президента США Джо Байдена посетить Украину с официальным визитом и принять участие в первом саммите так называемой «Крымской платформы». Об этом украинский лидер заявил по итогам разговора с американским госсекретарем Энтони Блинкеном.
«Я пригласил президента США с официальным визитом приехать на Украину в этот год — год 30-летия нашей независимости. Я верю в то, что эта встреча будет, она важная для обеих наших стран», — сказал Зеленский во время транслировавшейся его пресс-службой встречи с журналистами. Украинский президент отметил, что пока не знает, в каком формате может произойти это мероприятие, однако официальное приглашение Белый дом уже получил.
«Мы считаем, что это будет фундаментальный год отношений между Украиной и США, и что в этот год будет важная наша «Крымская платформа» — первая площадка о помощи Крыму, о деоккупации нашего полуострова, я пригласил президента США и вице-президента», — уточнил Зеленский.
Ранее Зеленский поручил правительству запустить «Крымскую платформу» — международную площадку, нацеленную на поиск и реализацию комплекса мер по «деоккупации» полуострова и защите прав местного населения. Саммит в рамках этого формата должен пройти 23 августа. Кроме того, в марте министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба сообщил, что Совет национальной безопасности и обороны Украины утвердил стратегию «деоккупации и реинтеграции» Крыма.
Крым вошел в состав России в марте 2014 г. Этому предшествовало проведение референдума о статусе полуострова, по результатам которого подавляющее большинство жителей региона проголосовало за переход в российскую юрисдикцию. Присоединение Крыма к России не признают США, Евросоюз и большинство стран — членов ООН.