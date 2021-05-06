Зеленский пригласил Байдена на саммит «Крымской платформы» на Украине

«Я пригласил президента США с официальным визитом приехать на Украину в этот год — год 30-летия нашей независимости. Я верю в то, что эта встреча будет, она важная для обеих наших стран», — сказал Зеленский во время транслировавшейся его пресс-службой встречи с журналистами. Украинский президент отметил, что пока не знает, в каком формате может произойти это мероприятие, однако официальное приглашение Белый дом уже получил.