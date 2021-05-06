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Зеленский пригласил Байдена на саммит «Крымской платформы» на Украине

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил президента США Джо Байдена посетить Украину с официальным визитом и принять участие в первом саммите так называемой «Крымской платформы». Об этом украинский лидер заявил по итогам разговора с американским госсекретарем Энтони Блинкеном.

«Я пригласил президента США с официальным визитом приехать на Украину в этот год — год 30-летия нашей независимости. Я верю в то, что эта встреча будет, она важная для обеих наших стран», — сказал Зеленский во время транслировавшейся его пресс-службой встречи с журналистами. Украинский президент отметил, что пока не знает, в каком формате может произойти это мероприятие, однако официальное приглашение Белый дом уже получил.

«Мы считаем, что это будет фундаментальный год отношений между Украиной и США, и что в этот год будет важная наша «Крымская платформа» — первая площадка о помощи Крыму, о деоккупации нашего полуострова, я пригласил президента США и вице-президента», — уточнил Зеленский.

Ранее Зеленский поручил правительству запустить «Крымскую платформу» — международную площадку, нацеленную на поиск и реализацию комплекса мер по «деоккупации» полуострова и защите прав местного населения. Саммит в рамках этого формата должен пройти 23 августа. Кроме того, в марте министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба сообщил, что Совет национальной безопасности и обороны Украины утвердил стратегию «деоккупации и реинтеграции» Крыма.

Крым вошел в состав России в марте 2014 г. Этому предшествовало проведение референдума о статусе полуострова, по результатам которого подавляющее большинство жителей региона проголосовало за переход в российскую юрисдикцию. Присоединение Крыма к России не признают США, Евросоюз и большинство стран — членов ООН.

Ранее по теме: Зеленский заявил о «войне в Европе» из-за Крыма и Донбасса

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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