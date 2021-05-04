Зеленский заявил о «войне в Европе» из-за Крыма и Донбасса
Конфликт в Донбассе и возвращение Крыма в состав России стали «войной в Европе», заявил Владимир Зеленский на саммите с лидерами Польши, Латвии, Литвы и Эстонии, сообщается на на сайте офиса украинского президента.
«Это очень важно сегодня, когда аннексирована часть украинской территории – наш полуостров Крым и когда у нас идет война на востоке. И это также война в Европе, потому очень важно, чтобы мы были вместе», – сказал Зеленский.
Зеленский также высказал мнение, что Евросоюз должен «продемонстрировать реальную поддержку евроинтеграционных устремлений Украины», которая продолжает бороться за свою независимость.
«Нас нужно видеть в ЕС как равноправного и неотъемлемого партнера», – подчеркнул он.
Ранее сообщалось, что Россия и Украина готовятся к проведению саммита на высшем уровне, на котором будет обсуждаться ситуация в Донбассе. Предложение о встрече исходило от Зеленского, который предложил президенту России Владимиру Путину пообщаться «в любой точке украинского Донбасса». И в Москве, и в Киеве официальные лица заявили, что идет прояснение деталей возможной встречи.