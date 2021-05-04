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Зеленский заявил о «войне в Европе» из-за Крыма и Донбасса

Ведомости

Конфликт в Донбассе и возвращение Крыма в состав России стали «войной в Европе», заявил Владимир Зеленский на саммите с лидерами Польши, Латвии, Литвы и Эстонии, сообщается на на сайте офиса украинского президента.

«Это очень важно сегодня, когда аннексирована часть украинской территории – наш полуостров Крым и когда у нас идет война на востоке. И это также война в Европе, потому очень важно, чтобы мы были вместе», – сказал Зеленский.

Зеленский также высказал мнение, что Евросоюз должен «продемонстрировать реальную поддержку евроинтеграционных устремлений Украины», которая продолжает бороться за свою независимость.

«Нас нужно видеть в ЕС как равноправного и неотъемлемого партнера», – подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что Россия и Украина готовятся к проведению саммита на высшем уровне, на котором будет обсуждаться ситуация в Донбассе. Предложение о встрече исходило от Зеленского, который предложил президенту России Владимиру Путину пообщаться «в любой точке украинского Донбасса». И в Москве, и в Киеве официальные лица заявили, что идет прояснение деталей возможной встречи.

Ранее по теме: Кравчук выдвинул ультиматум по Донбассу

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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