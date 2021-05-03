Кравчук выдвинул ультиматум по Донбассу

«Сам буду просить выходить из минского формата, потому что все уже было сделано, чтобы его реанимировать, но, к сожалению, не получилось. Значит, надо искать другие форматы», — цитирует «РИА Новости» Кравчука. По его словам, чтобы сохранить нынешний формат, нужно объединить выработанные за семь лет вопросы в кластеры и рассматривать их вместе. Кроме того, по его мнению, необходимо перенести дискуссию в Европу и привлечь к ней чиновников более высокого уровня.