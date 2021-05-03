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Кравчук выдвинул ультиматум по Донбассу

Ведомости

Глава делегации Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кравчук в качестве ультиматума по Донбассу предложил отказ от минского формата, если его участники захотят «отойти от главного вопроса о мире» или «скрыть свои истинные намерения».

«Сам буду просить выходить из минского формата, потому что все уже было сделано, чтобы его реанимировать, но, к сожалению, не получилось. Значит, надо искать другие форматы», — цитирует «РИА Новости» Кравчука. По его словам, чтобы сохранить нынешний формат, нужно объединить выработанные за семь лет вопросы в кластеры и рассматривать их вместе. Кроме того, по его мнению, необходимо перенести дискуссию в Европу и привлечь к ней чиновников более высокого уровня.

Он также считает, что необходимо усовершенствовать механизм воздействия на нарушения режима прекращения огня. Есть первые маленькие шаги к тому, чтобы добиться «конкретных эффективных мер», добавил дипломат, отметив, что «такой документ предложила и сама Россия на общей встрече».

Ранее сообщалось, что Россия и Украина готовятся к проведению саммита на высшем уровне, на котором будет обсуждаться ситуация в Донбассе. Предложение о встрече исходило от украинского президента Владимира Зеленского, который предложил президенту России Владимиру Путину пообщаться «в любой точке украинского Донбасса». И в Москве, и в Киеве официальные лица заявляют, что идет прояснение деталей возможной встречи.

Ранее по теме: Асимметричный диалог о Донбассе

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных