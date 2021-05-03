Кравчук выдвинул ультиматум по Донбассу
Глава делегации Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кравчук в качестве ультиматума по Донбассу предложил отказ от минского формата, если его участники захотят «отойти от главного вопроса о мире» или «скрыть свои истинные намерения».
«Сам буду просить выходить из минского формата, потому что все уже было сделано, чтобы его реанимировать, но, к сожалению, не получилось. Значит, надо искать другие форматы», — цитирует «РИА Новости» Кравчука. По его словам, чтобы сохранить нынешний формат, нужно объединить выработанные за семь лет вопросы в кластеры и рассматривать их вместе. Кроме того, по его мнению, необходимо перенести дискуссию в Европу и привлечь к ней чиновников более высокого уровня.
Он также считает, что необходимо усовершенствовать механизм воздействия на нарушения режима прекращения огня. Есть первые маленькие шаги к тому, чтобы добиться «конкретных эффективных мер», добавил дипломат, отметив, что «такой документ предложила и сама Россия на общей встрече».
Ранее сообщалось, что Россия и Украина готовятся к проведению саммита на высшем уровне, на котором будет обсуждаться ситуация в Донбассе. Предложение о встрече исходило от украинского президента Владимира Зеленского, который предложил президенту России Владимиру Путину пообщаться «в любой точке украинского Донбасса». И в Москве, и в Киеве официальные лица заявляют, что идет прояснение деталей возможной встречи.