В Шотландии заявили о праве на проведение нового референдума о независимости

Агентство отмечает, что Стерджен заявила о праве на новый референдум после того, как ШНП и «зеленые» в совокупности уже получили 65 мест по итогам выборов в 129-местный шотландский парламент. Подсчет голосов все еще продолжается, а сами выборы состоялись 6 мая.