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В Шотландии заявили о праве на проведение нового референдума о независимости

Ведомости

Шотландия имеет право на проведение нового референдума о независимости от Великобритании, заявила глава Шотландской национальной партии (ШНП) Никола Стерджен, призвав Лондон не вмешиваться в этот процесс, передает ТАСС.

«Народ Шотландии проголосовал за то, чтобы дать партиям, выступающим за независимость, большинство в парламенте Шотландии. ШНП и шотландские "зеленые" вместе ясно заявляли, что привержены идее референдума в течение предстоящего срока действия парламента», — заявила Стерджен.

Агентство отмечает, что Стерджен заявила о праве на новый референдум после того, как ШНП и «зеленые» в совокупности уже получили 65 мест по итогам выборов в 129-местный шотландский парламент. Подсчет голосов все еще продолжается, а сами выборы состоялись 6 мая.

Стерджен также подчеркнула, что вопрос о назначении референдума должен находиться «в ведении парламента Шотландии», и что решение об этом не должно приниматься в Лондоне.

В 2014 году состоялся референдум о сохранении Шотландии в составе Великобритании, тогда за это проголосовало 55% шотландцев. Однако ШНП настаивает на проведении нового референдума из-за того, что шотландцы преимущественно проголосовали против выхода Великобритании из состава Евросоюза (Brexit) на референдуме 2016 года.

Референдум о статусе Шотландии упоминался в докладе комитета парламента по разведке и безопасности Великобритании, который был обнародован в июле 2020 года. Авторы доклада тогда утверждали, что Россия якобы вмешивалась в шотландский референдум и референдум о выходе Великобритании из ЕС.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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