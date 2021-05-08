В Шотландии заявили о праве на проведение нового референдума о независимости
Шотландия имеет право на проведение нового референдума о независимости от Великобритании, заявила глава Шотландской национальной партии (ШНП) Никола Стерджен, призвав Лондон не вмешиваться в этот процесс, передает ТАСС.
«Народ Шотландии проголосовал за то, чтобы дать партиям, выступающим за независимость, большинство в парламенте Шотландии. ШНП и шотландские "зеленые" вместе ясно заявляли, что привержены идее референдума в течение предстоящего срока действия парламента», — заявила Стерджен.
Агентство отмечает, что Стерджен заявила о праве на новый референдум после того, как ШНП и «зеленые» в совокупности уже получили 65 мест по итогам выборов в 129-местный шотландский парламент. Подсчет голосов все еще продолжается, а сами выборы состоялись 6 мая.
Стерджен также подчеркнула, что вопрос о назначении референдума должен находиться «в ведении парламента Шотландии», и что решение об этом не должно приниматься в Лондоне.
В 2014 году состоялся референдум о сохранении Шотландии в составе Великобритании, тогда за это проголосовало 55% шотландцев. Однако ШНП настаивает на проведении нового референдума из-за того, что шотландцы преимущественно проголосовали против выхода Великобритании из состава Евросоюза (Brexit) на референдуме 2016 года.
Референдум о статусе Шотландии упоминался в докладе комитета парламента по разведке и безопасности Великобритании, который был обнародован в июле 2020 года. Авторы доклада тогда утверждали, что Россия якобы вмешивалась в шотландский референдум и референдум о выходе Великобритании из ЕС.