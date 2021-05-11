Politico узнало о расследовании причастности ГРУ к атакам на разведчиков
Американские власти подозревают ГРУ в атаках «направленной энергией» против сотрудников правительства США по всему миру, которые вызывают необъяснимые проблемы со здоровьем, сообщило издание Politico со ссылкой на трех действующих и бывших чиновников, непосредственно знакомых с расследованием.
Жертвы предполагаемых атак сообщили о симптомах, схожих с «гаванским синдромом», о котором в 2016 г. сообщили несколько американских разведчиков и дипломатов. Они испытывали острые головные боли, потерю равновесия и слуха, звон и давление в ушах, иногда — длительное повреждение головного мозга.
Собеседники издания рассказали, что у властей США нет доказательств, что за атаками стоит ГРУ. Разведка еще не достигла консенсуса по этому вопросу и не приняла официального решения. Представитель Белого дома сообщил, что следователи пока не знают причины нападений и были ли они совершены иностранными спецслужбами.
По словам источников, след ГРУ есть во всех местах, где происходили предполагаемые атаки. По мнению разведки США, ГРУ является единственным агентством в правительстве России, у которого есть технология проведения атак «направленной энергией». «Это выглядит, пахнет и ощущается как ГРУ», — заявил один из бывших сотрудников нацбезопасности, участвовавший в расследовании. Он добавил, что существует очень мало людей, которые способны проводить такие атаки.
Другой бывший сотрудник нацбезопасности США добавил, что Израиль и Китай могут обладать этой технологией, но ни одна из этих стран не работает во всех местах, где происходили предполагаемые нападения, и не желает их проводить.