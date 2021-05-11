Politico узнало о расследовании причастности ГРУ к атакам на разведчиков

По словам источников, след ГРУ есть во всех местах, где происходили предполагаемые атаки. По мнению разведки США, ГРУ является единственным агентством в правительстве России, у которого есть технология проведения атак «направленной энергией». «Это выглядит, пахнет и ощущается как ГРУ», — заявил один из бывших сотрудников нацбезопасности, участвовавший в расследовании. Он добавил, что существует очень мало людей, которые способны проводить такие атаки.