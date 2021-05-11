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Politico узнало о расследовании причастности ГРУ к атакам на разведчиков

Ведомости

Американские власти подозревают ГРУ в атаках «направленной энергией» против сотрудников правительства США по всему миру, которые вызывают необъяснимые проблемы со здоровьем, сообщило издание Politico со ссылкой на трех действующих и бывших чиновников, непосредственно знакомых с расследованием.

Жертвы предполагаемых атак сообщили о симптомах, схожих с «гаванским синдромом», о котором в 2016 г. сообщили несколько американских разведчиков и дипломатов. Они испытывали острые головные боли, потерю равновесия и слуха, звон и давление в ушах, иногда — длительное повреждение головного мозга.

Собеседники издания рассказали, что у властей США нет доказательств, что за атаками стоит ГРУ. Разведка еще не достигла консенсуса по этому вопросу и не приняла официального решения. Представитель Белого дома сообщил, что следователи пока не знают причины нападений и были ли они совершены иностранными спецслужбами.

По словам источников, след ГРУ есть во всех местах, где происходили предполагаемые атаки. По мнению разведки США, ГРУ является единственным агентством в правительстве России, у которого есть технология проведения атак «направленной энергией». «Это выглядит, пахнет и ощущается как ГРУ», — заявил один из бывших сотрудников нацбезопасности, участвовавший в расследовании. Он добавил, что существует очень мало людей, которые способны проводить такие атаки.

Другой бывший сотрудник нацбезопасности США добавил, что Израиль и Китай могут обладать этой технологией, но ни одна из этих стран не работает во всех местах, где происходили предполагаемые нападения, и не желает их проводить.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных