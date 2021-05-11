Лавров рассказал о подготовке встречи Путина и Байдена

«Ожидаем реакции, хотя по первым признакам американцы хотели бы существенно заузить повестку дня дискуссий по стратегической стабильности и включить в переговорные рамки далеко не все факторы, которые оказывают существенное влияние на современное положение дел в этой области», — сказал глава российского внешнеполитического ведомства на пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым.