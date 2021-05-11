Лавров рассказал о подготовке встречи Путина и Байдена
Москва в рамках подготовки встречи президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена предложила Вашингтону рассмотреть вопрос стратегической стабильности с учетом всех факторов, в то время как представители США намерены существенно заузить повестку, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, слова которого передает ТАСС.
«Ожидаем реакции, хотя по первым признакам американцы хотели бы существенно заузить повестку дня дискуссий по стратегической стабильности и включить в переговорные рамки далеко не все факторы, которые оказывают существенное влияние на современное положение дел в этой области», — сказал глава российского внешнеполитического ведомства на пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым.
Вопросы стратегической стабильности должны стать одной из главных тем на переговорах двух лидеров, отметил Лавров. Но при этом понимания того, каким образом будет выстроена повестка мероприятия, нет, подчеркнул Лавров.
По словам министра, Путин неоднократно подчеркивал, что Россия и Соединенные Штаты несут ответственность за положение дел в мире как две ведущие ядерные державы. «Поэтому диалог, особенно в условиях, когда Вашингтон последовательно разрушил практически все механизмы контроля над вооружениями — остался только договор СНВ-3, — диалог, конечно же, необходим», — сказал Лавров.
13 апреля в ходе телефонного разговора Байден предложил Путину обсудить весь спектр российско-американских отношений в ходе саммита, который можно будет организовать в третьей стране в ближайшие месяцы. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что встреча может состояться летом, однако конкретная дата пока неизвестна. Вскоре после этого американский лидер подписал указ о введении новых санкций против России.