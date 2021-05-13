Лавров заявил об опасности применения силы и санкций в обход ООН

«Видим не менее серьезные риски и в других нелегитимных действиях, совершающихся в обход ООН – прежде всего, применение силы без наличия одобрения Совета Безопасности ООН, односторонние экономические санкции, которые бьют, как правило, по наиболее уязвимым слоям населения и лишь заводят ситуацию в тупик», — подчеркнул министр.