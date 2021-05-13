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Лавров заявил об опасности применения силы и санкций в обход ООН

Ведомости

Россия считает одной из главных проблем попытки некоторых западных стран продвигать односторонние санкции в обход механизмов ООН, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с генсеком ООН Антониу Гуттеришем.

«Считаем неприемлемыми и опасными, когда за спиной большей части мирового сообщества вырабатываются некие «правила», навязываемые остальным в качестве универсальных норм», — сказал Лавров.

По его словам, западные страны создают ситуативные коалиции вне рамок ООН, которые присваивают себе право говорить и действовать от имени всех остальных. «Всё это сопровождается критикой в адрес Всемирной организации за ее якобы низкую эффективность», — отметил он.

«Видим не менее серьезные риски и в других нелегитимных действиях, совершающихся в обход ООН – прежде всего, применение силы без наличия одобрения Совета Безопасности ООН, односторонние экономические санкции, которые бьют, как правило, по наиболее уязвимым слоям населения и лишь заводят ситуацию в тупик», — подчеркнул министр.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных