Лавров заявил об опасности применения силы и санкций в обход ООН
Россия считает одной из главных проблем попытки некоторых западных стран продвигать односторонние санкции в обход механизмов ООН, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с генсеком ООН Антониу Гуттеришем.
«Считаем неприемлемыми и опасными, когда за спиной большей части мирового сообщества вырабатываются некие «правила», навязываемые остальным в качестве универсальных норм», — сказал Лавров.
По его словам, западные страны создают ситуативные коалиции вне рамок ООН, которые присваивают себе право говорить и действовать от имени всех остальных. «Всё это сопровождается критикой в адрес Всемирной организации за ее якобы низкую эффективность», — отметил он.
«Видим не менее серьезные риски и в других нелегитимных действиях, совершающихся в обход ООН – прежде всего, применение силы без наличия одобрения Совета Безопасности ООН, односторонние экономические санкции, которые бьют, как правило, по наиболее уязвимым слоям населения и лишь заводят ситуацию в тупик», — подчеркнул министр.