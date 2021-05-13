Bloomberg: ЕС заподозрил Россию в попытке интегрировать восток Украины

Члены комитета по политике и безопасности блока разошлись во мнениях по документу. Одна часть в целом поддержала меры поддержки Украины. Другая часть членов комитета заявила, что в документе недостаточно говорится о реформах, которые Украина должна провести сама, и что нужно более подробно обсудить сотрудничество в области безопасности.