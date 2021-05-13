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Bloomberg: ЕС заподозрил Россию в попытке интегрировать восток Украины

Ведомости

Евросоюз считает, что Россия пытается постепенно «поглотить» части восточной Украины, сообщил Bloomberg со ссылкой на документ, который союз направил государствам-членам.

В документе говорится, что организация Кремлем выборов на Востоке Украины и выдача российских паспортов жителям непризнанных Донецкой и Луганской республик «направлены на фактическую интеграцию неподконтрольных Украине территорий в Россию». Подразделение Евросоюза по иностранным делам (EEAS) должно будет подготовить доклад по этому вопросу.

Издание отметило, что большая автономия Донбасса потенциально может дать ему право вето на национальные цели Украины, такие как вступление в НАТО и ЕС, «против которых выступает президент России Владимир Путин, но которые поддерживает большинство 42-миллионного населения страны».

В документе предлагаются способы повышения устойчивости Украины к «российской агрессии». Среди них:

  • Усилить поддержку Украины в борьбе с «гибридными угрозами, включая противодействие киберугрозам и дезинформации»;

  • Помочь Украине провести вакцинацию населения от коронавируса, чтобы избежать дальнейшего ослабления страны из-за кризиса в сфере здравоохранения и социально-экономического кризиса;

  • Укрепить энергетическую безопасность страны, чтобы снизить ее зависимость от России;

  • Активизировать усилия по отказу в признании российских паспортов, выданных жителям Крыма и Донбасса;

  • Рассмотреть возможность участия Украины в некоторых проектах ЕС в области безопасности.

Члены комитета по политике и безопасности блока разошлись во мнениях по документу. Одна часть в целом поддержала меры поддержки Украины. Другая часть членов комитета заявила, что в документе недостаточно говорится о реформах, которые Украина должна провести сама, и что нужно более подробно обсудить сотрудничество в области безопасности.

Весной 2019 г. Путин подписал указ, по которому жители определенных районов Донецкой и Луганской области могут получить российское гражданство в упрощенном порядке. К началу мая 2021 г. российские паспорта получили почти 530 000 жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, писал ТАСС.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных