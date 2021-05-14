Песков сообщил об отсутствии у Пашиняна просьб о помощи к Путину в конфликте с Баку
Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян во время разговора с президентом России Владимиром Путиным не обращался за прямой помощью Москвы в конфликте на армяно-азербайджанской границе в Сюникской области. Об этом сообщил журналистами пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС. В то же время Армения направила официальный запрос в ОДКБ, куда входит, в том числе, и Россия.
«Нет, помощи Пашинян не просил. Конечно же, армянская сторона выражала крайнюю обеспокоенность ситуацией на границе. Эта обеспокоенность была разделена президентом Путиным», — сказал Песков. Он добавил, что, как ранее упоминалось пресс-службой Кремля, российский лидер особо отметил необходимость выполнения всех положений трехсторонних договоренностей России, Азербайджана и Армении, «прежде всего того положения, в котором идет речь о необходимости прекращения огня».
В то же время вице-премьер Армении Тигран Авинян сообщил, что страна официально обратилась в Организацию договора о коллективной безопасности (ОДКБ) для урегулирования ситуации на границе с Азербайджаном. «Мы обратились в ОДКБ по части управления кризисом, чтобы избежать в дальнейшем углубления кризисной ситуации», — сказал Авинян, выразив надежду на мирное разрешение конфликта, однако отметив готовность «ко всем сценариям». До этого Пашинян анонсировал такой запрос, аргументируя его тем, что действия Баку создали угрозу суверенитету и территориальной целостности одной из стран-участниц организации. В нее, кроме Армении, входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан.
Ранее сегодня пресс-служба Кремля сообщила о разговоре Путина и Пашиняна, в рамках которого произошел «обмен мнениями» по ситуации на границе Армении и Азербайджана, а также в зоне Карабахского конфликта. Детали беседы не разглашались.
По данным Минобороны Армении, азербайджанские вооруженные силы 13 мая попытались продвинуть свои посты на армяно-азербайджанской границе на участках городов Варденис и Сисиан на юге Армении. Армянские военные утверждают, что азербайджанские военнослужащие углубились на территорию страны на более чем на 3 км. Пашинян позже уточнил, что подразделение армии Азербайджана в составе около 250 военнослужащих нарушили армянскую госграницу в районе озера Севлич между Сюникской областью Армении и Лачинским районом Азербайджана. Из этого азербайджанского района, на протяжении более чем 26 лет контролировавшегося непризнанной Нагорно-Карабахской республикой (НКР) Армения ранее вывела свои войска после вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе. Это решение было принято после соглашений Еревана и Баку при посредничестве Москвы в ноябре 2020 г.
В Баку заявили, что размещают своих пограничников в процессе демаркации границы между двумя государствами в соответствии с имеющимися картами, назвав реакцию Еревана «неадекватной» и рассчитанной на внутреннюю аудиторию в канун парламентских выборов. В Азербайджане, в то же время, признали, что из-за того, что граница между странами с советских времен не демаркирована, у сторон могут быть разные мнения по поводу ее прохождения и другим «техническим процессам».