Путин обсудил с Пашиняном ситуацию в Карабахе и на армяно-азербайджанской границе

Ранее Минобороны Армении заявило, что азербайджанские вооруженные силы 13 мая попытались продвинуть свои посты на армяно-азербайджанской границе на участках городов Варденис и Сисиан на юге Армении. Пашинян позже уточнил, что подразделение прмии Азербайджана в составе около 250 военнослужащих нарушили армянскую госграницу в районе озера Севлич между Сюникской областью Армении и Лачинским районом Азербайджана. Из этого азербайджанского района, на протяжении более 26 лет контролировавшегося непризнанной Нагорно-Карабахской республикой (НКР) Армения ранее, к декабрю 2020 г., вывела свои войска после вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе.