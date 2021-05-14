Путин обсудил с Пашиняном ситуацию в Карабахе и на армяно-азербайджанской границе
Президент России Владимир Путин обсудил с исполняющим обязанности премьер-министра Армении Николом Пашиняном ситуацию в Нагорном Карабахе, а также на армяно-азербайджанской границе, которую, по заявлению Еревана, ранее нарушили азербайджанские войска, войдя в Сюникскую область страны со стороны Карабаха. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
«В ходе обмена мнениями по поводу недавнего инцидента на армяно-азербайджанской границе Владимир Путин акцентировал необходимость строгого выполнения всех положений заявлений лидеров России, Армении и Азербайджана от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года, прежде всего в части неукоснительного соблюдения режима прекращения огня [в Карабахе]», — говорится в сообщении. Мнение Путина по ситуации в Сюникской области Армении не приводится.
Сообщается, что лидеры России и Армении отметили необходимость урегулирования исключительно с помощью политико-дипломатических методов. «Были также затронуты вопросы восстановления экономических и транспортно-логистических связей на Южном Кавказе», — добавили в пресс-службе Кремля.
Ранее Минобороны Армении заявило, что азербайджанские вооруженные силы 13 мая попытались продвинуть свои посты на армяно-азербайджанской границе на участках городов Варденис и Сисиан на юге Армении. Пашинян позже уточнил, что подразделение прмии Азербайджана в составе около 250 военнослужащих нарушили армянскую госграницу в районе озера Севлич между Сюникской областью Армении и Лачинским районом Азербайджана. Из этого азербайджанского района, на протяжении более 26 лет контролировавшегося непризнанной Нагорно-Карабахской республикой (НКР) Армения ранее, к декабрю 2020 г., вывела свои войска после вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе.
Пашинян поручил министрам иностранных дел и обороны и секретарю Совета безопасности страны начать консультации с ОДКБ из-за ситуации в Сюникской области, так как она, по его словам, угрожает «безопасности, стабильности, территориальной целостности и суверенитету» одного из государств военной организации, в которую также входит и Россия. Главы российского и армянского Совбезов сегодня уже обсудили ситуацию на границе Армении и Азербайджана.