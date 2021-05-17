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Глава Минюста Чехии опровергла данные о новой версии инцидента в Врбетице

Ведомости

Министр юстиции Чехии Мария Бенешова опровергла заявление президента страны Милоша Земана о работе полиции над несколькими версиями происхождения взрывов на складах боеприпасов в Врбетице в 2014 г., передает Denik. Накануне Земан заявил, что глава Минюста сообщила ему со ссылкой на полицию о версии инсценировки взрыва ради сокрытия недостачи боеприпасов.

«Не располагаю информацией, что полиция работает с иной версией расследования, кроме как причастность [к взрывам] агентов российской военной разведки ГРУ», — заявила Бенешова. Премьер-министр страны Андрей Бабиш также опроверг наличие нескольких версий, отметив, что, если они когда-то и существовали, то теперь рассматривается только связанная с российским вмешательством.

«Я не могу объяснить, почему президент до сих пор настаивает на том, чтобы было больше версий», — сказал Бабиш, назвав слова Земана «недоразумением».

Накануне Земан в эфире радио Frekvence озвучил новую версию инцидента во Врбетице: по его словам, склады могли взорвать, чтобы скрыть недостачу на них боеприпасов. По его словам, ею с ним поделилась глава Бенешова на основании мнения полиции. В связи с этим чешский президент вновь заявил, что не считает российские спецслужбы причастными к инциденту и не доверяет информации, предъявленной Службой безопасности и информации (BIS) Чехии, настаивающей на этой версии.

В начале мая премьер-министр Чехии Андрей Бабиш смог убедить главу Минюста страны Бенешову в существовании лишь одной актуальной версии взрывов во Врбетице в 2014 г. Перед этим Бенешова рассказала, что ознакомилась с отчетом BIS по инциденту и пришла к тому же выводу, что и президент республики Милош Земан. Тот ранее высказался, что взрыв мог произойти также из-за неосторожного обращения с боеприпасами, а не из-за действий российских спецслужб. В то же время Бенешова добавила, что не видела «живой» файл, на основании которого был составлен документ.

В середине апреля генпрокурор Чехии Павел Земан заявил, что к взрыву на складе боеприпасов в деревне Врбетице причастны те же «российские оперативники», которые стояли за предполагаемым отравлением Сергея Скрипаля. Это вызвало дипломатический скандал с Москвой, сопровождавшийся взаимной высылкой дипломатов и сокращением состава дипмиссий друг друга. Российская сторона отрицает причастность к инциденту во Врбетице.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных