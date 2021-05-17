Глава Минюста Чехии опровергла данные о новой версии инцидента в Врбетице
Министр юстиции Чехии Мария Бенешова опровергла заявление президента страны Милоша Земана о работе полиции над несколькими версиями происхождения взрывов на складах боеприпасов в Врбетице в 2014 г., передает Denik. Накануне Земан заявил, что глава Минюста сообщила ему со ссылкой на полицию о версии инсценировки взрыва ради сокрытия недостачи боеприпасов.
«Не располагаю информацией, что полиция работает с иной версией расследования, кроме как причастность [к взрывам] агентов российской военной разведки ГРУ», — заявила Бенешова. Премьер-министр страны Андрей Бабиш также опроверг наличие нескольких версий, отметив, что, если они когда-то и существовали, то теперь рассматривается только связанная с российским вмешательством.
«Я не могу объяснить, почему президент до сих пор настаивает на том, чтобы было больше версий», — сказал Бабиш, назвав слова Земана «недоразумением».
Накануне Земан в эфире радио Frekvence озвучил новую версию инцидента во Врбетице: по его словам, склады могли взорвать, чтобы скрыть недостачу на них боеприпасов. По его словам, ею с ним поделилась глава Бенешова на основании мнения полиции. В связи с этим чешский президент вновь заявил, что не считает российские спецслужбы причастными к инциденту и не доверяет информации, предъявленной Службой безопасности и информации (BIS) Чехии, настаивающей на этой версии.
В начале мая премьер-министр Чехии Андрей Бабиш смог убедить главу Минюста страны Бенешову в существовании лишь одной актуальной версии взрывов во Врбетице в 2014 г. Перед этим Бенешова рассказала, что ознакомилась с отчетом BIS по инциденту и пришла к тому же выводу, что и президент республики Милош Земан. Тот ранее высказался, что взрыв мог произойти также из-за неосторожного обращения с боеприпасами, а не из-за действий российских спецслужб. В то же время Бенешова добавила, что не видела «живой» файл, на основании которого был составлен документ.
В середине апреля генпрокурор Чехии Павел Земан заявил, что к взрыву на складе боеприпасов в деревне Врбетице причастны те же «российские оперативники», которые стояли за предполагаемым отравлением Сергея Скрипаля. Это вызвало дипломатический скандал с Москвой, сопровождавшийся взаимной высылкой дипломатов и сокращением состава дипмиссий друг друга. Российская сторона отрицает причастность к инциденту во Врбетице.