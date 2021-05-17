Песков назвал экзальтированными высказывания Чубайса о советской власти

«Так получилось, что период, когда я как-то становился самостоятельным человеком, пришелся на позднюю советскую власть. 18 лет брежневского застоя, потом "гонка на катафалках". Утром включаешь радио и слышишь радостный голос: "Здравствуйте, ребята. Пионерская зорька". Не знаю, насколько я сейчас изобразил похоже. Но это вот омерзительная ложь с первого до последнего слова. 100% того, что ты видишь, слышишь, понимаешь, читаешь, является враньем. И все прекрасно понимают, что это вранье. Оно так устроено», — сказал Чубайс. Он также подчеркнул, что чем дальше заходит вранье, тем «это вызывает более сильное отвращение».