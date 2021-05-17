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Песков назвал экзальтированными высказывания Чубайса о советской власти

Ведомости

Спецпредставитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс имеет право на свою точку зрения, однако его высказывания о ненависти к советской власти выглядят экзальтированно. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС. 

«Анатолий Чубайс иногда делает достаточно прямолинейные высказывания, это его право», — сказал Песков. При этом он назвал «очень экзальтированными» некоторые высказывания Чубайса, процитированные журналистами. 

Чубайс в интервью газете «Коммерсантъ» заявил о ненависти к советской власти, поскольку гражданам СССР, по его словам, все время приходилось жить во лжи. 

«Так получилось, что период, когда я как-то становился самостоятельным человеком, пришелся на позднюю советскую власть. 18 лет брежневского застоя, потом "гонка на катафалках". Утром включаешь радио и слышишь радостный голос: "Здравствуйте, ребята. Пионерская зорька". Не знаю, насколько я сейчас изобразил похоже. Но это вот омерзительная ложь с первого до последнего слова. 100% того, что ты видишь, слышишь, понимаешь, читаешь, является враньем. И все прекрасно понимают, что это вранье. Оно так устроено», — сказал Чубайс. Он также подчеркнул, что чем дальше заходит вранье, тем «это вызывает более сильное отвращение». 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных