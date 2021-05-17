Песков назвал экзальтированными высказывания Чубайса о советской власти
Спецпредставитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс имеет право на свою точку зрения, однако его высказывания о ненависти к советской власти выглядят экзальтированно. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.
«Анатолий Чубайс иногда делает достаточно прямолинейные высказывания, это его право», — сказал Песков. При этом он назвал «очень экзальтированными» некоторые высказывания Чубайса, процитированные журналистами.
Чубайс в интервью газете «Коммерсантъ» заявил о ненависти к советской власти, поскольку гражданам СССР, по его словам, все время приходилось жить во лжи.
«Так получилось, что период, когда я как-то становился самостоятельным человеком, пришелся на позднюю советскую власть. 18 лет брежневского застоя, потом "гонка на катафалках". Утром включаешь радио и слышишь радостный голос: "Здравствуйте, ребята. Пионерская зорька". Не знаю, насколько я сейчас изобразил похоже. Но это вот омерзительная ложь с первого до последнего слова. 100% того, что ты видишь, слышишь, понимаешь, читаешь, является враньем. И все прекрасно понимают, что это вранье. Оно так устроено», — сказал Чубайс. Он также подчеркнул, что чем дальше заходит вранье, тем «это вызывает более сильное отвращение».