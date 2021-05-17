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Путин продлил срок госслужбы полпреду в СКФО Юрию Чайке

Ведомости

Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о продлении срока госслужбы полпреду в СКФО Юрию Чайке до 21 мая 2022 г. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Продлить срок федеральной государственной гражданской службы до 21 мая 2022 г. полномочному представителю президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Чайке Юрию Яковлевичу», — говорится в документе.

Чайка был назначен на должность полпреда президента в СКФО в 2020 г. С 2006 г. по 2020 г. он занимал должность генпрокурора России. Чайке 69 лет. Согласно законодательству, предельный возраст пребывания на государственной гражданской службе составляет 65 лет, однако срок может быть продлен до 70 лет.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных