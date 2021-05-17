Путин продлил срок госслужбы полпреду в СКФО Юрию Чайке
Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о продлении срока госслужбы полпреду в СКФО Юрию Чайке до 21 мая 2022 г. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«Продлить срок федеральной государственной гражданской службы до 21 мая 2022 г. полномочному представителю президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Чайке Юрию Яковлевичу», — говорится в документе.
Чайка был назначен на должность полпреда президента в СКФО в 2020 г. С 2006 г. по 2020 г. он занимал должность генпрокурора России. Чайке 69 лет. Согласно законодательству, предельный возраст пребывания на государственной гражданской службе составляет 65 лет, однако срок может быть продлен до 70 лет.