Путин продлил срок госслужбы полпреду в СКФО Юрию Чайке

Чайка был назначен на должность полпреда президента в СКФО в 2020 г. С 2006 г. по 2020 г. он занимал должность генпрокурора России. Чайке 69 лет. Согласно законодательству, предельный возраст пребывания на государственной гражданской службе составляет 65 лет, однако срок может быть продлен до 70 лет.