Лавров усомнился в результатах расследования взрывов во Врбетице

«Эти страны (США и Чехия — прим. ред.) проявили крайне недружественный подход к РФ, прежде всего выдвигая абсолютно бездоказательные голословные обвинения во всех смертных грехах. Видите, с каким позором сейчас в Чехии расхлебывают историю со взрывами, которые произошли семь лет назад, и никто до сих пор не смог объяснить, чем же все эти годы занимались следственные органы. Путаются в показаниях, выдвигают все новые и новые версии», — сказал Лавров.