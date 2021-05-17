Лавров усомнился в результатах расследования взрывов во Врбетице
Следствие в Чехии по факту взрывов на складах в деревне Врбетице едва ли закончатся конкретным результатом. Такое мнение выразил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел и международного сотрудничества Сьерра-Леоне Дэвидом Джоном Фрэнсисом.
«Эти страны (США и Чехия — прим. ред.) проявили крайне недружественный подход к РФ, прежде всего выдвигая абсолютно бездоказательные голословные обвинения во всех смертных грехах. Видите, с каким позором сейчас в Чехии расхлебывают историю со взрывами, которые произошли семь лет назад, и никто до сих пор не смог объяснить, чем же все эти годы занимались следственные органы. Путаются в показаниях, выдвигают все новые и новые версии», — сказал Лавров.
«Надо сначала у себя разбираться с такими вещами, прежде чем выгонять дипломатов, обвиняя их в том, по чему даже еще не закончено следствие, и судя по тому, как они это делают, едва ли оно закончится каким-то конкретным результатом», — добавил он.
17 апреля министр иностранных дел Чехии Ян Гамачек заявил, что 18 российских дипломатов будут высланы из страны из-за того, что они якобы являются агентами спецслужб. Еще одной причиной глава ведомства назвал возможную причастность российских спецслужб ко взрывам во Врбетице, в результате которых погибли два человека.
19 апреля генпрокурор Чехии Павел Земан заявил, что к взрывам на складе боеприпасов в деревне Врбетице причастны те же «российские оперативники», которые стояли за предполагаемым отравлением Сергея Скрипаля. Это вызвало дипломатический скандал с Москвой, сопровождавшийся взаимной высылкой дипломатов и сокращением состава дипмиссий друг друга. Российская сторона отрицает причастность к инциденту во Врбетице.