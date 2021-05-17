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Лавров усомнился в результатах расследования взрывов во Врбетице

Ведомости

Следствие в Чехии по факту взрывов на складах в деревне Врбетице едва ли закончатся конкретным результатом. Такое мнение выразил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел и международного сотрудничества Сьерра-Леоне Дэвидом Джоном Фрэнсисом.

«Эти страны (США и Чехия — прим. ред.) проявили крайне недружественный подход к РФ, прежде всего выдвигая абсолютно бездоказательные голословные обвинения во всех смертных грехах. Видите, с каким позором сейчас в Чехии расхлебывают историю со взрывами, которые произошли семь лет назад, и никто до сих пор не смог объяснить, чем же все эти годы занимались следственные органы. Путаются в показаниях, выдвигают все новые и новые версии», — сказал Лавров.

«Надо сначала у себя разбираться с такими вещами, прежде чем выгонять дипломатов, обвиняя их в том, по чему даже еще не закончено следствие, и судя по тому, как они это делают, едва ли оно закончится каким-то конкретным результатом», — добавил он.

17 апреля министр иностранных дел Чехии Ян Гамачек заявил, что 18 российских дипломатов будут высланы из страны из-за того, что они якобы являются агентами спецслужб. Еще одной причиной глава ведомства назвал возможную причастность российских спецслужб ко взрывам во Врбетице, в результате которых погибли два человека.

19 апреля генпрокурор Чехии Павел Земан заявил, что к взрывам на складе боеприпасов в деревне Врбетице причастны те же «российские оперативники», которые стояли за предполагаемым отравлением Сергея Скрипаля. Это вызвало дипломатический скандал с Москвой, сопровождавшийся взаимной высылкой дипломатов и сокращением состава дипмиссий друг друга. Российская сторона отрицает причастность к инциденту во Врбетице.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных