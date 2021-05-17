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Newsweek: США создали секретную армию из 60 000 солдат

Ведомости

Пентагон за последние 10 лет в рамках специальной программы «Маскировка» (signature reduction) создал секретную армию из 60 000 бойцов, скрывающихся под ложными именами и лицами, сообщает американский журнал Newsweek, основываясь на собственных данных, полученных в ходе двухлетнего расследования.

По информации издания, силы данной армии более чем в 10 раз превышают те, которыми обладают подпольные сотрудники Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США. Новые солдаты выполняют как внутренние, так и международные задания в статусе военных и под гражданским прикрытием. При этом более половины секретных служащих занимаются преследованием террористов в зонах боевых действий от Пакистана до Западной Африки. Кроме того, они осуществляют свою деятельность в «непризнанных горячих точках, в том числе в тылу врага в таких местах, как Северная Корея и Иран».

Самой быстрорастущей группой этой армии, по данным Newsweek, являются так называемые кибербойцы и сборщики сведений из интернета. Это необходимо США не только для борьбы с терроризмом, но и для наращивания сил с целью победить в «войне в серой зоне» с Китаем и Россией, уточняет издание.

Один из вышедших на пенсию старших офицеров секретной армии рассказал Newsweek, что никто точно не осведомлен о масштабах программы. Он выразил обеспокоенность тем, что намерение США стать более невидимыми для врагов не только скрывает их деятельность от всего мира, но и затрудняет завершение конфликтов.

«Большинство людей даже не слышали о термине «Маскировка», не говоря уже о том, что под ним создается», — цитирует журнал своего собеседника.

Помимо скрытых записывающих устройств, устройств для передачи данных и прочих механизмов, использующихся секретной армией, Newsweek указал на методы обмана солдатами биометрии. Источник издания сообщил о некой компании в Северной Каролине, которая, в числе прочего, создает «кремниевые лица», позволяющие «идеально» изменить внешность человека: состарить его, визуально увеличить его массу тела или вовсе изменить пол.

Кроме того, специалисты разработали силиконовый чехол, прилегающий к руке столь плотно, что его нельзя обнаружить. К тому же он пропитан выделениями из настоящей кожи. Изобретение позволяет искажать отпечатки пальцев, утверждает собеседник издания.

В целом, по информации журнала, на секретную армию работают порядка 130 частных компаний. Ежегодно они тратят около $900 млн на обслуживание тайных сил: создают для них фальшивую документацию, занимаются изготовлением вещей для маскировки, устройств для прослушивания и фотографирования и устройств, препятствующих обнаружению и идентификации солдат.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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