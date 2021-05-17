Newsweek: США создали секретную армию из 60 000 солдат

По информации издания, силы данной армии более чем в 10 раз превышают те, которыми обладают подпольные сотрудники Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США. Новые солдаты выполняют как внутренние, так и международные задания в статусе военных и под гражданским прикрытием. При этом более половины секретных служащих занимаются преследованием террористов в зонах боевых действий от Пакистана до Западной Африки. Кроме того, они осуществляют свою деятельность в «непризнанных горячих точках, в том числе в тылу врага в таких местах, как Северная Корея и Иран».