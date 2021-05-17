Байден проведет переговоры с Нетаньяху из-за эскалации конфликта в секторе Газа

Конфликт усугубился в ходе минувших выходных, когда Израиль нанес авиаудар по высотному зданию в секторе Газа, уничтожив его и убив не менее 42 человек. Одновременно с этим палестинцы запустили более 3 тыс. ракет по Израилю, большинство из которых смогла сбить израильская система ПРО. По сообщению палестинского министерства здравоохранения от 16 мая, за время конфликта погибло 174 палестинца. В Израиле сообщали о 10 погибших в результате обстрелов со стороны сектора Газа.