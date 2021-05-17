Байден проведет переговоры с Нетаньяху из-за эскалации конфликта в секторе Газа
Президент США Джо Байден планирует провести переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху на фоне эскалации конфликта между израильской армией и палестинцами в секторе Газа, передает CNBC.
Байден также заявил, что предоставит более подробный комментарий по поводу насилия в секторе Газа после разговора с израильским премьером.
Телеканал отмечает, что днем ранее 28 сенаторов от Демократической партии США призвали к немедленной остановке боевых действий в секторе Газа, где растет количество жертв и разрушений.
«Для того чтобы прекратить дальнейшую гибель гражданского населения и предотвратить эскалацию конфликта в Израиле и палестинских территориях, мы призываем к немедленному прекращению огня», — указано в открытом письме сенаторов.
Эскалация напряженности между Израилем и палестинскими арабами началась неделю назад, 7 мая, когда, согласно решению израильского суда, в квартале Шейх Джаррах и возле Храмовой горы в Иерусалиме началось выселение нескольких арабских семей. Это привело к протестам в районе, а из сектора Газа участились ракетные обстрелы. В ряде городов Израиля также начались столкновения между израильтянами и живущими там арабами, переходящие в беспорядки и погромы.
Конфликт усугубился в ходе минувших выходных, когда Израиль нанес авиаудар по высотному зданию в секторе Газа, уничтожив его и убив не менее 42 человек. Одновременно с этим палестинцы запустили более 3 тыс. ракет по Израилю, большинство из которых смогла сбить израильская система ПРО. По сообщению палестинского министерства здравоохранения от 16 мая, за время конфликта погибло 174 палестинца. В Израиле сообщали о 10 погибших в результате обстрелов со стороны сектора Газа.