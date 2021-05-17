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Байден проведет переговоры с Нетаньяху из-за эскалации конфликта в секторе Газа

Ведомости

Президент США Джо Байден планирует провести переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху на фоне эскалации конфликта между израильской армией и палестинцами в секторе Газа, передает CNBC.

Байден также заявил, что предоставит более подробный комментарий по поводу насилия в секторе Газа после разговора с израильским премьером.

Телеканал отмечает, что днем ранее 28 сенаторов от Демократической партии США призвали к немедленной остановке боевых действий в секторе Газа, где растет количество жертв и разрушений.

«Для того чтобы прекратить дальнейшую гибель гражданского населения и предотвратить эскалацию конфликта в Израиле и палестинских территориях, мы призываем к немедленному прекращению огня», — указано в открытом письме сенаторов.

Эскалация напряженности между Израилем и палестинскими арабами началась неделю назад, 7 мая, когда, согласно решению израильского суда, в квартале Шейх Джаррах и возле Храмовой горы в Иерусалиме началось выселение нескольких арабских семей. Это привело к протестам в районе, а из сектора Газа участились ракетные обстрелы. В ряде городов Израиля также начались столкновения между израильтянами и живущими там арабами, переходящие в беспорядки и погромы.

Конфликт усугубился в ходе минувших выходных, когда Израиль нанес авиаудар по высотному зданию в секторе Газа, уничтожив его и убив не менее 42 человек. Одновременно с этим палестинцы запустили более 3 тыс. ракет по Израилю, большинство из которых смогла сбить израильская система ПРО. По сообщению палестинского министерства здравоохранения от 16 мая, за время конфликта погибло 174 палестинца. В Израиле сообщали о 10 погибших в результате обстрелов со стороны сектора Газа.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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