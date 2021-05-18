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Вице-премьер Трутнев предложил мэру Владивостока уволиться

Ведомости

Вице-премьер, полпред президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев считает, что мэр Владивостока Олег Гуменюк из-за неудовлетворительной работы должен досрочно покинуть пост, пишет ТАСС. Такое мнение он высказал губернатору Приморского края Олегу Кожемяко по итогам осмотра Владивостока.

В ходе беседы Олег Кожемяко сообщил, что работа мэра Владивостока не удовлетворяет ни жителей, ни краевую власть, передает агентство PrimaMedia. Претензии к работе мэра губернатор связал с затягиванием работы в рамках единой субсидии на развитие центров экономического роста. Среди конкретных объектов он упомянул строительство парковок в центре Владивостока, реконструкцию стадиона «Аванагрд», строительство детских садов, ремонт набережной Спортивной гавани. 

«Вы правильно вспомнили, мы тему о неудовлетворительной работе мэра с вами обсуждали осенью прошлого года. Надо предложить ему написать заявление об отставке», — сказал Трутнев, отметив необходимость найти человека, который «своей энергией, своей эффективностью как управленца сможет изменить Владивосток к лучшему».

Гуменюк руководит мэрией Владивостока с декабря 2018 г., сначала будучи и.о. мэра. В марте 2019 г. депутаты городской думы по результатам конкурса избрали его главой города. Предыдущий мэр Владивостока Виталий Веркеенко 11 октября ушел в отставку по собственному желанию.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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