Вице-премьер Трутнев предложил мэру Владивостока уволиться
Вице-премьер, полпред президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев считает, что мэр Владивостока Олег Гуменюк из-за неудовлетворительной работы должен досрочно покинуть пост, пишет ТАСС. Такое мнение он высказал губернатору Приморского края Олегу Кожемяко по итогам осмотра Владивостока.
В ходе беседы Олег Кожемяко сообщил, что работа мэра Владивостока не удовлетворяет ни жителей, ни краевую власть, передает агентство PrimaMedia. Претензии к работе мэра губернатор связал с затягиванием работы в рамках единой субсидии на развитие центров экономического роста. Среди конкретных объектов он упомянул строительство парковок в центре Владивостока, реконструкцию стадиона «Аванагрд», строительство детских садов, ремонт набережной Спортивной гавани.
«Вы правильно вспомнили, мы тему о неудовлетворительной работе мэра с вами обсуждали осенью прошлого года. Надо предложить ему написать заявление об отставке», — сказал Трутнев, отметив необходимость найти человека, который «своей энергией, своей эффективностью как управленца сможет изменить Владивосток к лучшему».
Гуменюк руководит мэрией Владивостока с декабря 2018 г., сначала будучи и.о. мэра. В марте 2019 г. депутаты городской думы по результатам конкурса избрали его главой города. Предыдущий мэр Владивостока Виталий Веркеенко 11 октября ушел в отставку по собственному желанию.