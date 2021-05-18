Вице-премьер Трутнев предложил мэру Владивостока уволиться

«Вы правильно вспомнили, мы тему о неудовлетворительной работе мэра с вами обсуждали осенью прошлого года. Надо предложить ему написать заявление об отставке», — сказал Трутнев, отметив необходимость найти человека, который «своей энергией, своей эффективностью как управленца сможет изменить Владивосток к лучшему».