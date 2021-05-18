В России за сутки выявили 8 183 случая коронавируса
За последние сутки в России выявлено 8 183 новых случая коронавируса, сообщает оперштаб. Умерли за 24 часа 364 заразившихся. За сутки в России полностью выздоровели 8 972 человека. Всего с начала пандемии выявлено 4 957 756 случаев коронавируса, зафиксировано 116 575 летальных исходов.
Вчера, 17 мая, оперштаб сообщал о 9328 новых случаях коронавируса.
В Москве за сутки выявили 2430 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 2 364 человека, скончались 59 пациентов. В Москве с начала пандемии зафиксировано 1 030 199. случаев болезни. В топ-5 по приросту заболевших за сутки также вошли Санкт-Петербург (+772), Московская (+709), Ростовская (+200) и Воронежская (+142) области.
За сутки в России полностью выздоровели 8 972 человека, а всего, с начала пандемии — 4 572 226 человек.
По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире выявлено более 163,6 млн случаев заражения коронавирусом, умерли более 3,3 млн человек. Самая высокая заболеваемость отмечена в США — более 32,9 млн случаев, Индии (более 25,2 млн), Бразилии (свыше 15,6 млн), Франции (более 5,9 млн) и Турции (5,1 млн). Россия по этому показателю занимает шестое место в мире.