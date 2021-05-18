В Кремле сообщили о подготовке встречи Путина и Лукашенко в мае
Встреча президента России Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко в конце мая готовится, заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Действительно, мы не исключаем, что в конце мая такая встреча состоится. По крайней мере, она готовится», – сказал Песков, отметив, что стороны обсудят в том числе дальнейшее развитие интеграционных процессов (цитата по ТАСС).
9 мая Путин и Лукашенко обменялись мнениями о внутренней ситуации в России и Белоруссии и договорились в ближайшее время встретиться и обсудить стоящие перед странами проблемы. Предыдущие переговоры двух лидеров состоялись 22 апреля в Москве.
По словам Пескова, в ходе переговоров стороны обсудили экономическое взаимодействие, сотрудничество в высокотехнологичных областях, энергетике, а также вопросы интеграции.