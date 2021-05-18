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В Кремле сообщили о подготовке встречи Путина и Лукашенко в мае

Ведомости

Встреча президента России Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко в конце мая готовится, заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Действительно, мы не исключаем, что в конце мая такая встреча состоится. По крайней мере, она готовится», – сказал Песков, отметив, что стороны обсудят в том числе дальнейшее развитие интеграционных процессов (цитата по ТАСС).

9 мая Путин и Лукашенко обменялись мнениями о внутренней ситуации в России и Белоруссии и договорились в ближайшее время встретиться и обсудить стоящие перед странами проблемы. Предыдущие переговоры двух лидеров состоялись 22 апреля в Москве.

По словам Пескова, в ходе переговоров стороны обсудили экономическое взаимодействие, сотрудничество в высокотехнологичных областях, энергетике, а также вопросы интеграции.

Ранее по теме: Песков рассказал о деталях переговоров Путина и Лукашенко

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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