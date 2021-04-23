Песков рассказал о деталях переговоров Путина и Лукашенко
Переговоры президента России Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко были длительными, лидеры стран обсуждали текущие дела, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Рабочий проговор тем, в основном связанных с экономическим взаимодействием, говорили и о сотрудничестве в высокотехнологичных областях, и энергетика, другие сферы. Но в основном торгово-экономическое сотрудничество», — сказал Песков.
На вопрос, поднимался ли вопрос военной базы в Беларуси, Песков сказал: «Нет».
Отвечая на вопрос, обсуждалось ли объединение России и Белоруссии или вопросы интеграции, Песков ответил: «Нет, слияние государств в одно – нет, а вопросы интеграции – это постоянный процесс, это живой механизм. Вопросы интеграции постоянно на повестке дня».
22 апреля в Москве прошли переговоры Путина и Лукашенко. В ходе переговоров Путин заявил журналистам, что готов провести в Москве встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.