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Песков рассказал о деталях переговоров Путина и Лукашенко

Ведомости

Переговоры президента России Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко были длительными, лидеры стран обсуждали текущие дела, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Рабочий проговор тем, в основном связанных с экономическим взаимодействием, говорили и о сотрудничестве в высокотехнологичных областях, и энергетика, другие сферы. Но в основном торгово-экономическое сотрудничество», — сказал Песков.

На вопрос, поднимался ли вопрос военной базы в Беларуси, Песков сказал: «Нет».

Отвечая на вопрос, обсуждалось ли объединение России и Белоруссии или вопросы интеграции, Песков ответил: «Нет, слияние государств в одно – нет, а вопросы интеграции – это постоянный процесс, это живой механизм. Вопросы интеграции постоянно на повестке дня».

22 апреля в Москве прошли переговоры Путина и Лукашенко. В ходе переговоров Путин заявил журналистам, что готов провести в Москве встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных