Врио мэра Владивостока станет вице-губернатор Приморья

Кожемяко, с которым Трутнев обсудил необходимость отставки градоначальника, связал ее с затягиванием работы в рамках единой субсидии на развитие центров экономического роста. Это касается, в частности, строительства парковок в центре Владивостока, реконструкции стадиона «Аванагрд», строительства детских садов, а также ремонта набережной Спортивной гавани. Гуменюк стал мэром Владивостока в декабре 2018 г.