Врио мэра Владивостока станет вице-губернатор Приморья
Временно исполняющим обязанности главы Владивостока станет вице-губернатор Приморья Константин Шестаков, сообщает ТАСС со ссылкой на губернатора региона Олега Кожемяко.
«Можем озвучить – это Константин Шестаков», – сказал Кожемяко журналистам. Шестаков заявил, что подал в отставку и уже не является вице-губернатором Приморского края.
Ранее сегодня мэр Владивостока Олег Гуменюк сообщил, что уходит в отставку. Это произошло после того, как Кожемяко раскритиковал его работу в беседе с полпредом президента Юрием Трутневым.
Кожемяко, с которым Трутнев обсудил необходимость отставки градоначальника, связал ее с затягиванием работы в рамках единой субсидии на развитие центров экономического роста. Это касается, в частности, строительства парковок в центре Владивостока, реконструкции стадиона «Аванагрд», строительства детских садов, а также ремонта набережной Спортивной гавани. Гуменюк стал мэром Владивостока в декабре 2018 г.