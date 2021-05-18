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Мэр Владивостока объявил об отставке

Ведомости

Мэр Владивостока Олег Гуменюк сообщил, что уходит в отставку. Это произошло после того, как его работу в беседе с полпредом президента Юрием Трутневым раскритиковал глава Приморского края Олег Кожемяко.

«Я проработал в этой должности более двух лет и могу сказать, что за это время командой администрации города было сделано немало. <…> Вместе с тем хозяйственная деятельность любого мэра всегда протекает на фоне больших политических процессов, которые зачастую оказываются более значительны для оценки работы главы», — сообщил Гуменюк в своем аккаунте в Instagram.

Ранее вице-премьер, полпред президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев считает, что мэр Владивостока Олег Гуменюк из-за неудовлетворительной работы должен досрочно покинуть пост. Губернатор Приморского края Олег Кожемяко, с которым Трутнев обсудил необходимость отставки градоначальника, связал ее с затягиванием работы в рамках единой субсидии на развитие центров экономического роста. Это касается, в частности, строительства парковок в центре Владивостока, реконструкции стадиона «Аванагрд», строительства детских садов, а также ремонта набережной Спортивной гавани. 

Гуменюк стал мэром Владивостока в декабре 2018 г., сначала будучи и.о. мэра. В марте 2019 г. депутаты городской думы по результатам конкурса избрали его главой города. Предыдущий мэр Владивостока Виталий Веркеенко покинул пост по собственному желанию.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных