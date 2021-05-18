Мэр Владивостока объявил об отставке
Мэр Владивостока Олег Гуменюк сообщил, что уходит в отставку. Это произошло после того, как его работу в беседе с полпредом президента Юрием Трутневым раскритиковал глава Приморского края Олег Кожемяко.
«Я проработал в этой должности более двух лет и могу сказать, что за это время командой администрации города было сделано немало. <…> Вместе с тем хозяйственная деятельность любого мэра всегда протекает на фоне больших политических процессов, которые зачастую оказываются более значительны для оценки работы главы», — сообщил Гуменюк в своем аккаунте в Instagram.
Ранее вице-премьер, полпред президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев считает, что мэр Владивостока Олег Гуменюк из-за неудовлетворительной работы должен досрочно покинуть пост. Губернатор Приморского края Олег Кожемяко, с которым Трутнев обсудил необходимость отставки градоначальника, связал ее с затягиванием работы в рамках единой субсидии на развитие центров экономического роста. Это касается, в частности, строительства парковок в центре Владивостока, реконструкции стадиона «Аванагрд», строительства детских садов, а также ремонта набережной Спортивной гавани.
Гуменюк стал мэром Владивостока в декабре 2018 г., сначала будучи и.о. мэра. В марте 2019 г. депутаты городской думы по результатам конкурса избрали его главой города. Предыдущий мэр Владивостока Виталий Веркеенко покинул пост по собственному желанию.