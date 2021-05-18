Мэр Владивостока объявил об отставке

«Я проработал в этой должности более двух лет и могу сказать, что за это время командой администрации города было сделано немало. <…> Вместе с тем хозяйственная деятельность любого мэра всегда протекает на фоне больших политических процессов, которые зачастую оказываются более значительны для оценки работы главы», — сообщил Гуменюк в своем аккаунте в Instagram.