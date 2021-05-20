Зеленский рассказал о подготовке встречи с Путиным
Российская и украинская стороны начали разговор по организации встречи президентов двух стран, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на украинского президента Владимира Зеленского.
«Насколько вам известно, я предложил встречу президенту РФ в любой точке нашего Донбасса, а президент РФ предложил встречу в Москве. Но традиционно в такой ситуации встречи происходят либо в одном из мест конфликта, или на нейтральной территории. Начат разговор между офисом президента Украины и Российской Федерации», — сказал Зеленский на пресс-конференции в четверг по итогам второй годовщины на посту президента Украины.
В Кремле подтвердили контакты по встрече лидеров двух стран.
«Действительно, контакты ведутся, с нашей стороны — мой коллега Козак (Дмитрий, замглавы администрации президента РФ) принимает в них участие. Действительно есть определенные наброски возможных тем к обсуждению, процесс идет непросто, пока наброски такими широкими мазками, скорее концептуальные, не предметные», — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.
По словам представителя Кремля, Никаких сроков возможных переговоров президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского нет.
28 апреля Зеленский заявил, что Ватикан мог бы стать идеальным местом для встречи с Путиным. До этого Зеленский предлагал Путину встретиться в «любой точке украинского Донбасса». Российский лидер ответил ему, что если Киев желает добиться стабилизации обстановки в обозначенном регионе, то должен обсудить этот вопрос с руководителями ЛНР и ДНР, а потом уже с представителями других стран. Кроме того, Путин допустил встречу с Зеленским в Москве.
Вице-премьер Украины Алексей Резников назвал предложение о встрече в российской столице «немного странным», пояснив, что «во время войны президент не может ехать в столицу и встречаться с человеком, который является представителем страны-агрессора». 26 апреля Зеленский заявил о готовности провести встречу с Путиным в любом месте. В тот же день Киев сообщил, что начал подготовку к данному мероприятию.