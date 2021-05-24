Лукашенко ограничил работу СМИ и ужесточил закон о массовых акциях в стране

Акции протеста начались в Белоруссии после президентских выборов в августе прошлого года, в ходе которых победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Оппозиция не признала результаты выборов, считая, что в действительности победила Светлана Тихановская. По итогам шедших несколько месяцев протестов прокуроры Белоруссии направили в суды свыше 650 уголовных дел, связанных с протестами, в стране уже осуждены 682 человека. Результаты выборов не признали США, Великобритания, Евросоюз и ряд других стран. Они осудили применение силы к участникам несогласованных акций и их судебное преследование. Россия настаивает, что ситуация в Белоруссии является внутренним делом страны, она и ряд других стран признали результаты выборов.