Лукашенко ограничил работу СМИ и ужесточил закон о массовых акциях в стране
Президент Белоруссии Александр Лукашенко утвердил ужесточение правил согласования массовых мероприятий и ответственности за их нарушение, запрет на сбор средств на оплату штрафов задержанным, а журналистам — на освещение несогласованных акций протеста в реальном времени и проведение опросов на общественно-политические темы.
На СМИ накладывается и ряд других ограничений. Также подписан закон, который позволяет «ограничить работу электросвязи в стране» в случае «угрозы национальной безопасности». Об этом сообщает пресс-служба главы республики.
Согласно новому закону «О массовых мероприятиях» в стране отныне запрещается проводить массовые мероприятия без разрешения местных властей, собирать деньги на оплату штрафов за нарушения правил проведения массовых мероприятий, освещать несогласованные акции в прямом эфире. Этот запрет распространяется на журналистов. Им при исполнении своих обязанностей запрещается выступать в качестве организаторов или участников массовых мероприятий, публиковать опросы общественного мнения на общественно-политические темы без получения разрешения от государства. Политическим и общественным организациям запрещено призывать к организации и проведению акций до получения официального разрешения на их проведение.
Согласно закону «Об электросвязи», для «предупреждения ситуаций, создающих угрозу национальной безопасности», органы местной власти и МВД теперь получили право приостанавливать работу общепита, транспорта и «организаций всех форм собственности в местах проведения массовых мероприятий и по маршрутам следования их участников». Кроме того, поправки наделили местные органы и органы внутренних дел правом приостанавливать работу инфраструктуры в местах проведения массовых мероприятий.
Наконец, новый закон «О СМИ» расширяет перечень информации, запрещенной к распространению, «в частности, вводится запрет на размещение результатов опросов общественного мнения, относящихся к общественно-политической ситуации, проведенных без получения необходимой аккредитации». Запрещается размещение гиперссылок на сообщения и материалы, содержащие информацию, распространение которой запрещено.
Ограничивать доступ к интернет-ресурсам и сетевым изданиям теперь получили право генпрокурор, региональные прокуроры областей и Минска, если на этих ресурсах «распространяются сведения, направленные на пропаганду экстремистской деятельности или содержащие призывы к такой деятельности».
Иностранцам и иностранным юрлицам, а также лицам без гражданства отныне запрещено быть учредителями СМИ в Белоруссии «независимо от времени создания». Власти могут лишать журналистов аккредитации СМИ или выполняющего его функции юрлица в случае распространения сведений, «не соответствующих действительности и порочащих деловую репутацию организации, аккредитовавшей журналиста, либо совершено умышленное противоправное деяние в процессе профессиональной деятельности».
Законы «О массовых мероприятиях» и «О СМИ» вступают в силу через месяц после опубликования, закон «Об электросвязи» — через месяц.
Акции протеста начались в Белоруссии после президентских выборов в августе прошлого года, в ходе которых победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Оппозиция не признала результаты выборов, считая, что в действительности победила Светлана Тихановская. По итогам шедших несколько месяцев протестов прокуроры Белоруссии направили в суды свыше 650 уголовных дел, связанных с протестами, в стране уже осуждены 682 человека. Результаты выборов не признали США, Великобритания, Евросоюз и ряд других стран. Они осудили применение силы к участникам несогласованных акций и их судебное преследование. Россия настаивает, что ситуация в Белоруссии является внутренним делом страны, она и ряд других стран признали результаты выборов.