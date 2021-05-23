Оппозиционный блогер задержан в Минске

Оппозиционный блогер задержан в МинскеОн летел из Греции в Литву на самолете, который экстренно приземлился из-за сообщения о бомбе
Самолет Boeing 737 рейса Афины – Вильнюс ирландской авиакомпании Ryanair 23 мая внепланово приземлился в Минске после ложного сообщения о бомбе на его борту. Как сообщило государственное белорусское информагентство «БелТА» со ссылкой на неофициальный канал пресс-службы президента Белоруссии «Пул первого», после того как поступила информация о заложенной бомбе, президент Белоруссии Александр «Лукашенко дал безоговорочную команду: самолет разворачивать и принимать», хотя лететь до Вильнюса самолету было гораздо ближе: для посадки в Минске, согласно данным ресурса Flightradar24, самолет развернулся почти у самой границы Белоруссии и Литвы. По сообщению Минобороны Белоруссии, после разворота для сопровождения лайнера из авиабазы около Барановичей взлетел истребитель МиГ-29, вернувшийся после посадки Boeing затем на свою базу.
Бомбу на борту самолета, по сообщению «БелТА» со ссылкой на пресс-службу минского аэропорта, не нашли, зато, как подтвердил представитель МВД Белоруссии, среди пассажиров был опознан и задержан Роман Протасевич – один из сооснователей и бывший главный редактор Telegram-канала NEXTA, который освещал и координировал протесты в Белоруссии после выборов в августе 2020 г. Других подробностей о Протасевиче МВД Белоруссии не сообщило. Отец Протасевича Дмитрий сообщил ресурсу tut.by, что ему не известно, где находится его сын.
Белорусские власти не подтверждали, что все произошедшее – операция их спецслужб с целью задержания Протасевича. Но кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что история с бомбой именно операция белорусских спецслужб. К освобождению Протасевича белорусские власти призвал президент Литвы Гитанас Науседа, он отметил, что блогер получил политическое убежище в Литве. Науседа призвал страны ЕС и НАТО отреагировать на ситуацию с самолетом Ryanair. О необходимости освобождения самолета и Протасевича и реакции ЕС на ситуацию заявили высокопоставленные представители ЕС, Франции, Польши, Германии и других европейских стран. На момент сдачи статьи этот лайнер готовился к вылету из Минска.
Ryanair к вечеру 23 мая сообщила, что белорусскими диспетчерами самолету было дано указание приземлиться в Минске из-за потенциальной угрозы безопасности.
Протасевич объявил о своем уходе из проекта NEXTA в конце сентября 2020 г. Редакция канала находилась в Польше. В ноябре 2020 г. следственный комитет Белоруссии объявил о возбуждении в его отношении уголовных дел по трем статьям уголовного кодекса (УК) республики – ч. 1 ст. 293 (организация массовых беспорядков; от 5 до 15 лет лишения свободы), ст. 342 (организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок; до 3 лет лишения свободы) и ч. 3 ст. 130 (совершение умышленных действий, направленных на возбуждение социальной вражды по признаку профессиональной принадлежности; от 5 до 12 лет лишения свободы). Согласно ст. 72 УК о наказании по совокупности преступлений Протасевичу может грозить до 20 лет лишения свободы.
По словам бывшего сотрудника российских спецслужб, произошедшее действительно больше всего похоже на операцию спецслужб. Экипаж самолета, по его словам, согласно международному законодательству обязан исполнять указания властей страны, над которой он пролетает, при этом борт самолета экстерриториален и на нем действуют законы страны, в реестр которой он внесен, до того момента, пока двери закрыты.
Посадка пролетающего иностранного самолета с целью задержания каких-то лиц не редкость, продолжает собеседник «Ведомостей». Таким образом иранские спецслужбы в 2010 г. захватили одного из лидеров белуджских боевиков, который летел авиарейсом из ОАЭ в Киргизию над территорией Ирана. В 2013 г. в Австрии был посажен самолет президента Боливии Эво Моралеса, летевшего из Москвы на родину, – на борту, по мнению правительства США, мог находиться бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден. По сообщениям ряда украинских средств массовой информации и ФСБ России, украинские спецслужбы планировали посадить в июле 2020 г. на своей территории самолет Turkish Airways, летевший по маршруту Минск – Стамбул, с целью ареста 33 сотрудников российской частной военной компании Вагнера, но операция сорвалась из-за их ареста в Белоруссии. По мнению собеседника «Ведомостей», белорусские власти вряд ли признают, что вся эта история – операция их спецслужб, поскольку речь идет о задержании человека, имеющего политическое убежище в стране ЕС, и такое признание невыгодно, заключает бывший сотрудник спецслужб.
По мнению белорусского политолога Валерия Карбалевича, в Белоруссии сейчас около 400 политзаключенных. «Западные страны и политики требуют их освобождения, но эффекта это никакого не дает. Одним больше, одним меньше», – говорит эксперт. При этом Карбалевич обращает внимание, что отца Протасевича, военнослужащего вооруженных сил Белоруссии, лишили всех званий «за сына». «Он в акциях не участвовал, никак свою политическую позицию не проявлял, но оказался в списке из 86 военных, которых Лукашенко оставил без званий. Отец пострадал за сына, хотя с точки зрения белорусских властей ничего противоправного он не совершал», – резюмирует Карбалевич.