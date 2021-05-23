Оппозиционный блогер задержан в Минске

Посадка пролетающего иностранного самолета с целью задержания каких-то лиц не редкость, продолжает собеседник «Ведомостей». Таким образом иранские спецслужбы в 2010 г. захватили одного из лидеров белуджских боевиков, который летел авиарейсом из ОАЭ в Киргизию над территорией Ирана. В 2013 г. в Австрии был посажен самолет президента Боливии Эво Моралеса, летевшего из Москвы на родину, – на борту, по мнению правительства США, мог находиться бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден. По сообщениям ряда украинских средств массовой информации и ФСБ России, украинские спецслужбы планировали посадить в июле 2020 г. на своей территории самолет Turkish Airways, летевший по маршруту Минск – Стамбул, с целью ареста 33 сотрудников российской частной военной компании Вагнера, но операция сорвалась из-за их ареста в Белоруссии. По мнению собеседника «Ведомостей», белорусские власти вряд ли признают, что вся эта история – операция их спецслужб, поскольку речь идет о задержании человека, имеющего политическое убежище в стране ЕС, и такое признание невыгодно, заключает бывший сотрудник спецслужб.